تاریخچه حملات فرانسه به آفریقا؛ از 2004 ساحل عاج تا مالی2013

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فرانسه تاریخچه ای دخالت در آفریقا به چند دهه قبل -زمانی که قدرت مستعمراتی محسوب می شد- بر می گردد و هنوز هم چندین پایگاه نظامی در سراسر این قاره از سنگال گرفته تا ساحل عاج، چاد و گابن دارد.

تاریخچه حملات فرانسه به کشورهای آفریقایی در 10 سال گذشته به شرح زیر است :

-نوامبر 2004، ساحل عاج

نظامیان فرانسوی با سربازان ساحل عاج درگیر شدند و جنگنده های فرانسوی پایگاه های هوایی این کشور آفریقایی را منهدم کردند.

این حمله به دلیل کشته شدن دست کم 9 نفر از صلحبانان فرانسوی و آمریکایی در ساحل عاج انجام گرفته بود.

- آوریل 2006، چاد

در این سال فرانسه اطلاعاتی را به نیروهای "ادریس دبی" رئیس جمهور چاد ارائه کرد. ادریس دبی فردی بود که خود در فرانسه آموزش نظامی دیده بود.

تصویری از حملات جنگنده های فرانسوی به مالی

این اطلاعات منجر به آن شد که ادریس دبی بتواند قدرت را در برابر شورشیانی که تهدید به تصرف منابع نفت این کشور کرده بودند حفظ کند.

-آوریل 2009، سومالی

در این سال کماندوهای فرانسوی برای نجات چند گروگان از چنگ دزدان دریایی به قایقی در سواحل سومالی حمله کردند. در نتیجه این حمله یکی از گروگان ها کشته و چهار نفر دیگر آزاد شدند.

- ژانویه 2011، نیجر

در این سال مداخله کماندوهای فرانسوی برای نجات جان گروگانهایی که توسط شورشیان نیجر به اسارت گرفته بودند راه به جایی نیرد و گروگان ها کشته شدند.

- مارس 2011، لیبی

فرانسه رهبری نیروهای ناتو علیه حکومت معمرقذافی را به دست گرفت . در این سال "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهور وقت فرانسه جنگنده های کشورش را برای بمباران اهدافی در لیبی به آفریقا اعزام کرد.

- آوریل 2011، ساحل عاج

در این سال پس از آنکه "لورانت گباگبو" بدلیل شکست در انتخابات حاضر نشد قدرت را رها کند، تانکها و جنگنده های فرانوسی برای کمک به برکناری گباگبو وارد عمل شدند.

دخالت نظامی فرانسه موجب شد تا نیروهای "حسن واتارا" نیروهای گباگبو را شکست داده و قدرت را در این کشور بدست بگیرند. پس از شکست نیروهای گباگبو، وی بدست نیروهای واتارا بازداشت شد.

ژانویه 2013، سومالی

بالگردهای فرانسه برای نجات جان گروگانی که از سال 2009 به اسارت نیروهای الشباب در آمده بود، به سومالی حمله کردند.

در این حمله گروگان فرانسوی و 17 نفر از نیروهای الشباب کشته شدند. این حمله روز جمعه 11 ژانویه انجام شده بود.

ژانویه 2013، مالی

بالگردها و جنگنده های فرانسوی به مواضع شورشیان مالی حمله کردند. این حمله بنا بردرخواست رئیس جمهور مالی انجام شد.

این درخواست بدنبال حضور 9 ماهه شورشیان مالی و نیروهای مرتبط با القاعده در مناطق مهم مالی مطرح شده بود. این حملات در روزهای جمعه و شنبه 11 و 12 ژانویه 2013 انجام گرفت و وزیر دفاع فرانسه روز شنبه اعلام کرد که این حملات همچنان ادامه خواهند داشت.