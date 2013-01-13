اجرای "سردار مهر و ماه" به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش"سردار مهر و ماه" نوشته محمدرضا کوهستانی و به کارگردانی حسین پارسایی شب گذشته 23 دی ماه به کار خود پایان داد.
این اثر نمایشی روایتی مدرن از سلحشوریهای حضرت عباس (ع) در واقعه کربلا بود که با استفاده از متدهای جدید اجرایی اجرا شد.
"سردار مهر و ماه" در طول مدت اجرای عمومی خود در تالار وحدت میزبان حدود 15 هزار نفر بود.
در این میان وزیر ارشاد، معاونت هنری، قادر آشنا مدیرکل هنرهای نمایشی، سید صادق موسوی رئیس تئاتر شهر، جواد جباری مدیرعامل بنیاد روایت، محمدحسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و هنرمندانی همچون علی رفیعی، مسعود فروتن، هادی مرزبان، قطبالدین صادقی، شماسی، همت، شاپوری، فرشید مصدق، دانیال حکیمی، حمید مظفری،حسین مسافرآستانه،مسعود فروتن، سارا خوئینیها، محمد حیدری فرشید ابراهیمیان، فرزانه کابلی، بهروز غریبپور، ایرج نوذری، محمود عزیزی، محمدرضا خاکی، سهیلا نجم، مریم معترف، سهراب سلیمی، شهرام کرمی، حمیدرضا نوربخش، کوروش زارعی، مجید امرایی، شهرام نوشیر و ... افرادی بودند که این نمایش را دیدند.
در این نمایش کوروش سلیمانی و سعید داخ بازیگر، سیامک احصایی طراح صحنه و نادر رجبپور طراح حرکت، آتیلا پسیانی مشاور کارگردان بودند. همچنین در این اثر نمایشی شعرهایی که توسط محمدرضا کوهستانی سروده و برای صحنه نمایش تنظیم شده بود، با آواز حمیرضا نوربخش همراه شد.
"سردار مهر و ماه" روایت پر رمز و راز دستان سرداری است که بر خاک میافتد تا به جای وصال مشکی آب، دریایی از حقیقت به خیمهها برسد. آنسان که تا ابد دهر تمام تشنگان حقیقت، سیراب مشک دریایی سقایی تشنه لب گردند...
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