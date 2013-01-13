تدوام حاکمیت سرما در زنجان/ بر تراکم ابرها افزوده می شود

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با ورود سامانه هوای سرد به منطقه شمالغرب کشور از دور روز گذشته شاهد کاهش 6 الی 12 درجهای دما در استان بودیم که همین موضوع باعث ایجاد یخبندان شده است.
وی ادامه داد: زنجان با دمای حداقل 13 و حداکثر یک درجه سانتیگراد زیر صفر و بالای صفر ، خدابنده با حداقل دمای 13و حداکثر چهار درجه سانتیگراد زیر صفر و آببر شهرستان طارم با دمای حداقل صفر و حداکثر 10 درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب به عنوان سردترین و گرمترین مراکز شهری این استان گزارش شده اند.
یاغموری افزود: طی 24 ساعت گذشته، میزان دمای شهرستان های ابهر - خرمدره به ترتیب حداقل 11 درجه سانتیگراد زیر صفر و یک درجه سانتیگراد بالای صفر و ماهنشان نیز حداقل هشت درجه سانتیگراد زیر صفر و حداکثر 2 درجه سانتیگراد بالای صفر بوده است.
مسئول بخش پیشبینی اداره کل هواشناسی استان زنجان ادامه داد: در 24 ساعت گذشته زنجان و قیدار با 13 درجه زیر صفر دما سردترین نقاط استان بودند بهطوریکه یخبندان شدید در این نواحی رخ داد و افراد روزهای سردی را پشت سر گذاشتند این در حالی است که هفته گذشته دمای هوا تا حدودی بهاری بود.
یاغموری افزود: پیشبینی میشود تا دور روز آینده بر تراکم ابرها افزوده شود.
وی افزود: در این مدت وزش باد نسبتا شدید نیز پیشبینی میشود ولی بارش چندانی را برای این ایام متصور نیستیم هرچند انتظار داریم روز سهشنبه بارش خفیف برف رخ دهد.
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