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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۰۱

یاغموری:

تدوام حاکمیت سرما در زنجان/ بر تراکم ابرها افزوده می شود

تدوام حاکمیت سرما در زنجان/ بر تراکم ابرها افزوده می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مسئول بخش پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: هوای سرد در استان زنجان تدوام خواهد داشت.

احد یاغموری  در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با ورود سامانه هوای سرد به منطقه شمال‌غرب کشور از دور روز گذشته شاهد کاهش 6 الی 12 درجه‌ای دما در استان بودیم که همین موضوع باعث ایجاد یخبندان شده است.
 
وی ادامه داد: زنجان با دمای حداقل 13 و حداکثر یک درجه سانتیگراد زیر صفر و بالای صفر ، خدابنده با حداقل دمای 13و حداکثر چهار درجه سانتیگراد زیر صفر و آببر شهرستان طارم با دمای حداقل صفر و حداکثر 10 درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب به عنوان سردترین و گرمترین مراکز شهری این استان گزارش شده اند.
 
یاغموری افزود: طی 24 ساعت گذشته، میزان دمای شهرستان های ابهر - خرمدره به ترتیب حداقل 11 درجه سانتیگراد زیر صفر و یک درجه سانتیگراد بالای صفر و ماهنشان نیز حداقل هشت درجه سانتیگراد زیر صفر و حداکثر 2 درجه سانتیگراد بالای صفر بوده است.
 
مسئول بخش پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان ادامه داد: در 24 ساعت گذشته زنجان و قیدار با 13 درجه زیر صفر دما سردترین نقاط استان بودند به‌طوریکه یخبندان شدید در این نواحی رخ داد و افراد روزهای سردی را پشت سر گذاشتند این در حالی است که هفته گذشته دمای هوا تا حدودی بهاری بود.
 
یاغموری افزود: پیش‌بینی می‌شود تا دور روز آینده بر تراکم ابرها افزوده شود.
 
وی افزود: در این مدت وزش باد نسبتا شدید نیز پیش‌بینی می‌شود ولی بارش چندانی را برای این ایام متصور نیستیم هرچند انتظار داریم روز سه‌شنبه بارش خفیف برف رخ دهد.
کد مطلب 1789832

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