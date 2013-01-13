تئاتر نقش بسزایی در ارتقای سطح فرهنگ مردم دارد

نمایش "سردار مهر و ماه" به کارگردانی حسین پارسایی و نویسندگی محمدرضا کوهستانی به مناسبت محرم و صفر در تالار وحدت روی صحنه رفت. به همین بهانه با کوروش سلیمانی از بازیگران تئاتر، سینما و تلویزیون که در این نمایش یکی از نقش‌های اصلی را برعهده دارد هم‌صحبت شدیم.

*خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و هنر: به نظر شما تئاتر در ارتقای سطح فرهنگ مردم چقدر موثر است ؟

کورش سلیمانی: تئاتر حدود صد سال است به شکل جدید به ایران آمده است و در همه این سال ها هم تحت فشارهای گوناگون بوده است. ازآنجایی که تئاتر مفاهیم ارزشمند بشری، اخلاقی و فرهنگی را عنوان می کند می تواند نقش بسزایی در ارتقا سطح فرهنگ جامعه داشته باشد. ضمنا تئاتر به دلیل شکل بصری که دارد می تواند بیشترین تاثیرگذاری را داشته باشد. مثلا وقتی در تئاتری دروغگویی مذمت می شود، تماشاگر به این نکته که دروغ بد است بیشتر و عمیق تر از مثلا خواندن یک کتاب در این باره فکر می کند. افرادی که تئاتر تماشا می کنند به این سطح از آگاهی رسیده اند که وقت بگذارند و هزینه کنند.

*به نظر شما استقبال مردم برای تماشای تئاتر چگونه است؟

- متاسفانه استقبال مردم از تئاتر چندان خوب نیست. ممکن است این بدان جهت باشد که قیمت بلیط تئاتر گران است و یا موضوعاتی که در تئاتر مطرح می شود موضوعاتی نیست که مربوط به مردم باشد. متاسفانه به دلیل ممیزی هایی که گاهی ضروری به نظر می آید اما بیشتر اوقات سلیقه ای است و ضروری نیست، تئاترنتوانسته موضوعاتی را که مربوط به مردم است مطرح کند و این ها شاید بعضی از دلایل کم توجهی مردم باشد.

* فکر نمی کنید شناخت مردم از تئاتر کم است ؟

- بله ، معرفی خوبی از تئاتر صورت نگرفته است. هنرمندان ما باید به مردم و دردهایشان نزدیک تر شوند و در زوایای اجتماع بیشتر سرک بکشند. ازطرفی مسئولین هم باید به تئاتر بها بدهند.

*چکار کنیم تا تئاتر جزو بسته فرهنگی زندگی مردم قرار بگیرد؟

- از طریق معرفی تئاتر در رسانه های مختلف، کارهایی روی صحنه بیایند که مردم دوست دارند و درد وحرف مردم گفته شود.

کاهش قیمت بلیط ها هم می تواند در این زمینه موثر باشد. درواقع تئاتر و سینما جزء نیازهای ثانویه مردم هستند که بعد از تامین مایحتاج اولیه خود به آنها فکر می کنند.

*چه عاملی سبب شده است که گرایش مردم به سینما بیشتر از تئاتر باشد؟

- سهل الوصول بودن بهره مندی از سینما و اینکه جذابیت های بصری بیشتری دارد. اگر چه سینما از قدیم به دلیل امکاناتی که داشته جذابتر بوده است ولی هیچ گاه نتوانسته جای تئاتر را بگیرد.

*جایگاه پژوهش در زمینه تئاتر چگونه است؟

- متاسفانه پژوهش در برنامه ریزی ها و فضاهای دانشگاهی ما جایگاه مناسبی ندارد و پژوهشهایی که انجام شده، خوانده نمی‌شود و معمولا بازخوردی نداشته است.

* به نظر شما تبلیغات رسانه ها و مطبوعات برای تئاتر چگونه است ؟

- طبیعتا برای تبلیغات باید هزینه کرد و بودجه کافی برای تبلیغات وجود ندارد.

* به نظر شما خصوصی‌سازی در تئاتر ما معنی دارد؟

- خصوصی سازی در حوزه تئاتر باید صورت بگیرد. البته تئاتر هیچ گاه فارغ از دولت نبوده و نیاز به حمایت دارد. تئاتر محصولی است که می تواند بیشتر از سرمایه گذاری در اقتصاد و حتی کارخانه ها به کشور ما کمک کند. یعنی اگر تئاتر غنی داشته باشیم ، فرهنگ غنی داریم و در نتیجه فرزندان کشور ما با تفکر و با فرهنگ بار می آیند و مثلا اگر مدیر کارخانه ای شوند دارای داشته ها، بینش و آگاهی فرهنگی بالاتری هستند. هنگامی که اینگونه شد خدمتگذاری آنها هم به مردم بیشتر و بهتر می شود. سرمایه گذاری که در این زمینه می شود قطعا در طولانی مدت می تواند اثرات مهمتری داشته باشد. چیزی که در کشورهای غربی می بینیم ناشی از همین نوع سرمایه گذاری ها است.

* نمایشنامه‌های ایرانی را در چه سطحی می‌بینید؟

- نمایشنامه‌نویسان ما در فضای سخت تری کار می کنند. زیرا از هر ده متنشان شاید یکی به اجرا برسد. به این دلیل که شرایط اجرایی، هزینه های اجرا، ممیزی ها و تهیه کننده ها هر کدام سبب می شود که یکی از این نمایشنامه ها از امکان اجرا دور شود و نتواند به اجرا برسد. ولی نمایشنامه‌نویسان خوبی بعد از انقلاب و پیش از انقلاب تربیت شده است و این خوشبختانه امیدوارکننده است. اما هنوز توانایی های زیادی باید به کار گرفته شود و مسیر نامحدودی را پیش رو داریم.

* نمایش "سردار مهر و ماه" را چگونه دیدید.

- نمایش سردار "مهر و ماه" درباره موضوع وشخصیتی بود که به آن علاقه دارم. باعث افتخار من است که در نمایشی با مضمون عاشورایی و درباره حضرت عباس (ع) حضور یافتم. راستش وقتی که این کار به من پیشنهاد شد درگیر چند کار بودم و به سختی امکان آن برایم فراهم شد تا به تمرین‌ها بروم اما به دلیل اهمیتی که برایم داشت آن را پذیرفتم.

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