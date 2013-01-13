زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی بازنشسته می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، اکرم لالوی اظهار کرد: 37 درصد حق بیمه‌ این افراد را سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بقیه را سازمان بهزیستی پرداخت می‌ کند.



کارشناس مسئول دفتر توانمندی خانواده و زنان بهزیستی خراسان رضوی افزود: زنان تحت پوشش این بیمه، با رسیدن به شصت سالگی، از مزایای بازنشستگی برخوردار می‌شوند.



لالوی گفت: این بیمه زنان سرپرست خانوار شهری را تحت پوشش می‌ گیرد و زنان روستایی از حمایت‌های بیمه‌ای دیگری برخوردار هستند.



وی با بیان اینکه این افراد در سال 90 تحت پوشش بیمه‌ای قرار گرفته‌اند افزود: اگر افراد دیگری مشمول شرایط این بیمه شوند با افرادی که به دلیل ازدواج، شاغل شدن، فوت یا دلیل دیگری از پوشش بیمه‌ بازنشستگی خارج می‌ شوند جایگزین خواهند شد.



کارشناس مسئول دفتر توانمندی خانواده و زنان بهزیستی خراسان رضوی اظهار کرد: این بیمه زنانی را در بر می‌ گیرد که سرپرست آنها به دلیل طلاق، فوت یا متواری بودن در خانه حضور نداشته و یا به دلایلی از قبیل از کار افتادگی، بیماری صعب‌ العلاج و دلایل دیگر، قادر به تأمین هزینه‌های زندگی نباشد.



لالوی افزود: خانم‌هایی تحت پوشش این بیمه قرار می‌ گیرند که سن آنها کمتر از 50 سال بوده و دو سال قبل از درخواست، تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نباشند.



وی تأکید کرد: این بیمه، برای تأمین آتیه‌ زنان سرپرست خانوار و در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مبنی بر تعمیم و گسترش پوشش بیمه‌ای به گروه‌های خاص، برقرار شده است.