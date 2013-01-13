سرپرستی نیکزاد بر وزارت ارتباطات غیرقانونی ‌اعلام شد/ درخواست برای معرفی جایگزین

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مظفر با استناد به قانون اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۶ دی ماه ۱۳۹۱ طی نامه رسمی از رئیس جمهور خواست با توجه به خلاف قانون بودن ادامه سرپرستی علی نیکزاد در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جایگزین وی را معرفی کند.



در این نامه تأکید شده، طبق قانون مذکور هیچ وزیری نمی تواند به طور همزمان سرپرست وزارتخانه دیگری باشد و در تبصره ۲ ماده ۵۳ غیر قانونی بودن ادامه سرپرستی نیکزاد در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح شده است.