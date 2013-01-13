  1. سیاست
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۲۸

در نامه‌ای به احمدی‌نژاد؛

سرپرستی نیکزاد بر وزارت ارتباطات غیرقانونی ‌اعلام شد/ درخواست برای معرفی جایگزین

سرپرستی نیکزاد بر وزارت ارتباطات غیرقانونی ‌اعلام شد/ درخواست برای معرفی جایگزین

معاون نظارت مجلس ادامه سرپرستی علی نیکزاد در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را خلاف قانون اعلام و در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار معرفی فردی جایگزین وی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مظفر با استناد به قانون اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۶ دی ماه ۱۳۹۱ طی نامه رسمی از رئیس جمهور خواست با توجه به خلاف  قانون بودن ادامه سرپرستی علی نیکزاد در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جایگزین وی را معرفی کند.

در این نامه تأکید شده، طبق قانون مذکور هیچ وزیری نمی تواند به طور همزمان سرپرست وزارتخانه دیگری باشد و در تبصره ۲ ماده ۵۳ غیر قانونی بودن ادامه سرپرستی نیکزاد در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح شده است.

کد مطلب 1789835

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها