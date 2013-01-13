محمد ممشلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: محور شعار هفته هوای پاک امسال " صنعت پاک – هوای پاک " نامگذاری شده که با نواخته شدن زنگ هوای پاک با همکاری سازمان آموزش و پرورش همزمان با سراسر استان در یکی از مدارس شهرستان گرگان برنامه های این هفته شروع شده است.

وی اظهار داشت: مصاحبه های تلویزیونی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان در راستای حفظ هوای پاک و حضور معاون محیط زیست انسانی و کارشناسان ذیربط در برنامه های زنده تلویزیونی برای بیان وضعیت هوا در استان گلستان ، برگزاری مراسم درختکاری در حاشیه شهرستان آق قلا و روستای زیارت گرگان با همکاری سازمان های مردم نهاد و درختکاری در حاشیه تالابهای استان از جمله برنامه هاست.

وی عنوان کرد: معاینه فنی نیم بهای خودروها ی سبک در تمامی مراکزمعاینه فنی استان ، پاکسازی حاشیه تالاب ها ، مسابقه نقاشی کودکان، همایش دوچرخه سواری، همایش های پیاده روی در سطح استان، مسابقات ورزشی، برگزاری جلسه شورای ترافیک در شهرستان گنبد کاووس و بازدید از نیروگاه برق علی آباد کتول و شرکت سیمان پیوند با حضور مسئولین محلی و استانی از دیگر عناوین برنامه هاست.



ممشلی یادآورشد: جلوگیری از تردد خودرو های دودزا با همکاری پلیس راهور در شهرستان های استان گلستان، جشنواره کودک و محیط زیست با همکاری سازمان بهزیستی و مهد کودک های شهرستان گرگان ، بازدید رایگان از موزه های حیات وحش پارک ملی گلستان ، اجرای برنامه پاکسازی صعود کوهنوردی توسط کارشناسان معاونت بهداشتی دانشگاه و مرکز بهداشت استان گلستان و شرکت پرسنل با لباس فرم در نماز جمعه در تمامی شهرستانهای استان از دیگر برنامه های هفته هوای پاک در استان است.

24 تا 30 دیماه هفته هوای پاک نامگذاری شده است.