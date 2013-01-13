صدور الکترونیکی مجوز صرافی/ 2127 درخواست رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش داد: وقوع بحران مالی در مؤسسه‌ها و افزایش مخاطره های امنیتی و اجتماعی، استفاده از اهرم‌های ضد رقابتی برای رشد و توسعه ، عدم شفافیت در نحوه تجهیز و تخصیص وجوه به صورت شفاف و افزایش احتمال پول‌شویی و کاهش ثبات پولی در کشور از جمله مهم‌ترین پیامدهای نامطلوب رشد مؤسسه‌های پولی بازار غیرمتشکل هستند.



بر این اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی با تمرکز بر موسسات پولی و اعتباری، تعاونی های اعتباری ، صندوق های قرض الحسنه و صرافی ها اقدام به بررسی وضعیت ، صدور مجوز و برخورد با متخلفان در این بازار نموده و با صدور اطلاعیه های مکرر از صرافی های سراسر کشور درخواست نموده است اطلاعات صرافی های خویش را در این سامانه به ثبت برسانند.



کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (صرفاً بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی) به منظور ثبت تقاضای تأسیس صرافی می‌بایستی پس از مراجعه به پایگاه اینترنتی سامانه بازار غیر متشکل پولی به آدرس NBFI.CBI.IR ، بخش صرافیها و انتخاب گزینه ثبت تقاضای تأسیس صرافی ضمن تکمیل اطلاعات درخواستی نسبت به ثبت تقاضای خود و دریافت کد رهگیری اقدام کنند.

در حال حاضر ، صرفاً ارائه تقاضا به صورت اینترنتی امکان پذیر می‌باشد و سایر مراحل رسیدگی به تقاضاهای صرافی به صورت الکترونیکی و در مرحله تست نهایی است که با توجه به بهره‌برداری کامل از سامانه مذکور در آینده ،کلیه مراحل از دریافت تقاضا تا صدور مجوز به صورت الکترونیکی انجام خواهد گرفت.



همچنین با توجه به راه‌اندازی سامانه مذکور علاوه بر ثبت تقاضای تأسیس صرافی، کلیه مراحل رسیدگی به پرونده ‌شرکتهای صرافی موجود نیز به صورت الکترونیکی انجام خواهد گرفت، لذا مراجعه حضوری متقاضیان تأسیس صرافی و نیز شرکتهای صرافی موجود منتفی گردیده و نیاز به مراجعه حضوری و یا حتی تماس تلفنی نخواهد بود.



به دنبال راه‌اندازی سامانه مذکور در تاریخ ششم آذرماه تا پایان نهم دی ماه سال جاری ، بالغ بر 2127 تقاضای تأسیس صرافی در سامانه ثبت شده است. علاوه بر این، در حال حاضر بالغ بر 601 شرکت صرافی با مجوز این بانک (به شرح فهرست مندرج در پایگاه اطلاع رسانی بانک) در سطح کشورمجاز به فعالیت هستند.