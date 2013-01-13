بازتاب سفر اخیر وزیر خارجه ایران به قاهره در محافل مصر

روابط مصر با ایران پس از انقلاب مردمی این کشور در 25 ژانویه سال 2011 وارد مرحله جدیدی شد. تهران و قاهره پس از امضای پیمان کمپ دیوید از سوی مصر با رژیم صهیونیستی روابط با یکدیگر را قطع کرده بودند.

محمد مرسی پس از به دست گرفتن سکان ریاست جمهوری مصر، برای شرکت در اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد به تهران سفر کرد به دنبال آن، علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در سپتامبر گذشته برای مشارکت در نشست گروه تماس درباره موضوع سوریه، به قاهره سفر کرده بود که در آن سفر در دیدار با مقامات مصری موضوع روابط دوجانبه را بررسی کرده بود.

علی اکبر صالحی چند روز پیش در سفر دوره خود به چند کشور آفریقایی سفری یک روزه به مصر داشت. وی قرار بود چهارشنبه شب به قاهره برود که به علت شرایط نامساعد جوی این دیدار به روز پنجشنبه موکول شد.

صالحی در سفر به مصر، با محمد مرسی رئیس جمهوری، عمرو کامل وزیر خارجه و برخی دیگر از شخصیتهای مذهبی این کشور دیدار و گفتگو کرد.

پایگاه الشرق الجدید در این باره آورده است : با گذشت چند روز از سفر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران به مصر هنوز بازتاب این سفر در محافل سیاسی مصر ادامه دارد.

این پایگاه می نویسد: علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در سفر به مصر با محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور دیدار و پیامی از محمود احمدی نژاد همتای ایرانی اش تقدیم وی کرد. وی همچنین با احمد الطیب شیخ الازهر و پاپ تواضروس دوم دیدار کرد.

الشرق نوشت : ناظران امور سیاسی، این سفر را در راستای متغیرات منطقه ای دانستند. وزیر امور خارجه ایران پیامهای مهمی به برخی کشورهای منطقه داد که از جمله آنها این پیام بود که کشورهای منطقه بدون دخالت خارجی قادر به اداره امور خود هستند و نزدیکی میان تهران و قاهره به مفهوم موضع گیری علیه دیگران نیست. وی همچنین درباره فتنه سنی-شیعی در منطقه هشدار داد.

این پایگاه به نقل از محمد السعید ادریس کارشناس مصری امور ایران آورده است : این دیدار برای مصر پیامهای چندی به دنبال داشت که از جمله آن می توان، آن را تلاشی برای مطرح کردن طرح سوریه دانست، این دیدار در واقع زمینه ساز دیدار محمود احمدی نژاد از قاهره برای شرکت در نشست سران کشورهای اسلامی در قاهره بود.

ادریس بیان کرد: اینکه مصر طرح سوریه را قبول کند، غیر ممکن به نظر می رسد، اما طرف ایرانی بر ضرورت رایزنی با طرف مصری و در جریان قرار دادن آنها به عنوان شریک منطقه ای حتی اگر اختلاف نظراتی با قاهره داشته باشد، تاکید دارد.

وی افزود: مواضع مصر و ایران با توجه به اظهارات پیاپی رئیس جمهوری مصر درباره تضمین امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس که حامل پیامی برای طرف ایرانی است به یکدیگر نزدیک نیست، اما طرفین با وجود اینکه در مواضع و دیدگاهها اختلافاتی با یکدیگر دارند، ضرری در ادامه دادن رایزنی ها نمی بینند.

از سوی دیگر الدامرش العقالی یکی از موسسان مرکز اهل بیت مصر گفت : سفر وزیر خارجه ایران به مصر اقدامی در راستای پروتکل همکاریهای میان دو کشور است و اقدامی برای فراهم آوردن زمینه دیدار رئیس جمهوری ایران برای شرکت در نشست سران اسلامی در قاهره بوده است.

العقالی افزود: سخنان رئیس جمهوری مصر درباره امنیت کشورهای خلیج فارس بیشتر شبیه شِعر است، زیرا ارتش مصر در خدمت کشورهای حوزه خلیج فارس و علیه ایران نیست و حرکت مصر پشت سر کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه قطر مثبت نیست.

هشام حجازی عضو شورای امنای انقلاب مصر نیز تاکید کرد: رایزنی میان تهران و قاهره ضروری است و دیدار صالحی در واقع تاکیدی بر نقش مهم مصر در منطقه است.

وی افزود: این دیدار دلیلی بر درماندگی برخی گروههای داخلی است که مدعی هستند نقش مصر در منطقه پس از به قدرت رسیدن محمد مرسی افول پیدا کرده است.

حجازی بیان کرد: این دیدار نشانه تقویت نقش مصر است به ویژه اینکه برخی مواضع محمد مرسی در نشست جنبش عدم تعهد در تهران را عاملی برای دور شدن مصر از ایران و اینکه ایران هرگز در دوره مرسی به مصر توجهی نمی کند، تحلیل کرده بودند.

وی افزود: طرف ایرانی از اهمیت نقش مصر با وجود اختلاف در دیدگاهها آگاه است، بنابراین بر ادامه رایزنی ها با مصر که مقدمه ای برای هماهنگی میان طرفین در آینده است، اصرار دارد.