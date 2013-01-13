15 میلیارد تومان به واحدهای مسکونی فیروزان نهاوند اختصاص یافت

مسعود رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هزار و 46 نفر متقاضی واجد الشرایط دریافت مسکن مهر در قالب تعاونی و خود مالکی در شهر فیروزان ثبت نام کرده اند.

رضایی گفت: تعداد 429 نفر از افراد متقاضی مسکن مهر خود مالک برای دریافت تسهیلات به بانک مسکن معرفی شدند و برای 341 نفر عقد قرار داد شده است.

وی اظهار داشت: تعداد تسهیلات اعطا شده 120 میلیون ریالی در بخش مقاوم سازی شهر فیروزان 66 مورد است و تعداد 42 مورد نیز به روستاهای شهر فیروزان پرداخت شده است.

رئیس بنیاد مسکن نهاوند گفت: زمین تملک شده برای احداث مسکن مهر شهر فیروزان در قسمت انبوه سازی 70 قطعه است که هر قطعه 150 متر مربع مساحت دارد.

مسعود رضایی اظهار داشت: تعداد واحدهای در دست اقدام 210 واحد است که به صورت صنعتی ساز پیچ و مهره و اسکلت بتنی احداث میشود و هر واحد 250 هزار ریال تسهیلات بانکی دارد.

رضایی گفت: در مجموع 48 میلیارد و 132 میلیون تومان در امور مقاوم سازی مسکن مهر شهر فیروزان و بخش خزل نهاوند هزینه شده است.