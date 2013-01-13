طرح واژه "انتخابات آزاد" شعار فتنه گران آینده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی مغیثی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم یادواره 32 شهید سرافراز روستای زرامین از توابع بخش مرکزی نهاوند اظهار داشت: فتنه‌های آینده را کسانی رقم می‌زنند که مدام از وجود بحران و تنش در کشور و نارضایتی و بی اعتمادی مردم سخن میگویند و در حقیقت این عده از وحدت و همدلی مردم و ولایت فقیه کینه دارند.

حجت الاسلام مغیثی گفت: کشور در سال آینده انتخابات حساس و مهم ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا را در پیش دارد و به همین خاطر دشمنان داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران بار دیگر به دنبال ایجاد تنش و فتنه جدید در کشور هستند.

وی افزود: انتخابات ایران اسلامی در 33 سال گذشته با حضور با شکوه و مشارکت عظیم مردم به صورت آزاد برگزار شده اما فتنه‌گران و فتنه‌جویان داخلی و خارجی قصد دارند عکس این مطلب را القا کنند.

امام جمعه نهاوند افزود: حضور و مشارکت بی نظیر ملت ایران در انتخابات سال آینده بار دیگر ثابت میکند طرح این شعار از طرف هر فرد و دشمنی در هر لباس و مقامی که باشد محکوم به شکست است.

حجت الاسلام عباسعلی مغیثی عنوان کرد: مردم ولایت مدار روستای زرامین سفلی با تقدیم 32 شهید و صدها آزاده و جانباز و ایثارگر نشان دادند که ازهیمنه پوشالی ابر قدرتها ترسی ندارند.

حجت الاسلام مغیثی افزود: مردم مومن و مجاهد روستای زرامین در تمامی عرصه های انقلاب حضوری پررنگ و فعال داشته اند که نمونه آن حضور صدها جوان و نوجوان در یادواره شهیدان این روستا است.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار همدان نیز در این مراسم گفت: حضور در یادواره شهدا موجب افتخار و عزت است.

علی اکبر فامیل کریمی اظهار داشت: جوانان انقلابی زرامین در طول هشت سال دفاع مقدس حماسه های بزرگی را خلق کردند که در تاریخ هشت سال دفاع مقدس به ثبت رسیده است.

فامیل کریمی عنوان کرد: در یکی از عملیاتهای دفاع مقدس یک محور جنگ در دست دلاورمردان روستای زرامین سفلی بود که با رشادت و جانفشانی از سقوط آن جلوگیری کردند.

وی با اشاره به حضور پر رنگ جوانان مومن و متعهد در یادواره شهدا گفت: جوانان روستای زرامین نهاوند باید قدر انقلاب و خون را بدانند چون جوانان حافظ دستاوردها و آرمانهای والای شهدا و امام راحل(ره) هستند.