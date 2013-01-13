نخستین جشنواره تئاتر منطقه ‌ای کویر ویژه معلولان در چابهار آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا سراوانی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه این جشنواره در سالن کوثر سازمان بنادر و دریانوردی چابهار اظهار داشت: نخستین جشنواره تئاتر منطقه ‌ای کویر ویژه معلولان به مدت دو روز با حضور استان ‌های سیستان و بلوچستان، یزد، کرمان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی آغاز شد.

وی گفت: هفت اثر نمایش در مرحله بازخوانی مورد تایید قرار گرفته که در این دو روز با هم به رقابت خواهند پرداخت.

وی با اشاره به اینکه باید زمینه فعالیت معلولان توانمند در عرصه‌ های مختلف فراهم شود، افزود: نیروهای توانمند معلول بسیاری در عرصه‌ های مختلف در سطح کشور به ویژه سیستان و بلوچستان هستند که باید آنها را شناسایی و از خلاقیت و توانمندی هایشان بهره برد.

مدیرکل بهزیستی سیستان و بلوچستان بیان داشت: تاثیر برگزاری این گونه جشنواره‌ ها در ایجاد روحیه خودباوری در معلولان بسیار موثر است.