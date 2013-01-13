به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رویانیان پس از اعلام خبر واگذاری ورزشگاه کشوری به باشگاه استقلال با بیان مطلب فوق ضمن بیان مطلب فوق گفت: بسیار خوشحال هستیم با مساعدت دولت و وزارت ورزش و جوانان، مجموعه ورزشی درفشی‌فر برای همیشه به پرسپولیس و مجموعه مرغوبکار هم به استقلال واگذار شدند. این اتفاق مهمی بود که این دو باشگاه پرطرفدار مالک قطعی ورزشگاه‌هایی شوند که روی آن سرمایه‌گذاری کرده بودند.

وی ادامه داد: این اقدام موجب شد سرمایه باشگاه پرسپولیس به میزان قابل توجهی افزایش یابد و همین موضوع مقدمات واگذاری پرسپولیس به بخش خصوصی را فراهم کرده است و این خود اتفاق بزرگتری است که در شرف وقوع است.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این سئوال که "با توجه به احتمال واگذاری مجموعه ورزشی کشوری به استقلال آیا مجموعه‌ای به باشگاه پرسپولیس واگذار خواهد شد"؟ اظهار داشت: تا این لحظه با مساعدت و نگاه ویژه دولت و وزیر ورزش و جوانان مجموعه درفشی‌فر به پرسپولیس و مجموعه مرغوبکار به استقلال واگذار شده است.

وی اضافه کرد: حالا اخباری مبنی بر واگذاری ورزشگاه شهید کشوری به استقلال منتشر می‌شود. در چنین شرایطی حق طبیعی باشگاه پرطرفدار پرسپولیس است که یک ورزشگاه دیگر نیز به آن واگذار شود.

رویانیان با بیان اینکه پرسپولیس پرطرفدارترین باشگاه آسیا است، تاکید کرد: با توجه به اینکه گفته می‌شود ورزشگاه کشوری به استقلال واگذار خواهد شد، درخواست مصرانه داریم در حرکتی مشابه برای پرسپولیس هم اقدام شود. بر همین اساس خواستار آن هستیم که باشگاه انقلاب یا ورزشگاه شیرودی به پرسپولیس واگذار شود. ما مکاتبات خود را آغاز کرده‌ایم و مصرانه پیگیر این موضوع خواهیم بود.

وی که با سایت این باشگاه صحبت می‌کرد، خاطرنشان کرد: باز هم جا دارد که از بذل توجه دولت و وزارت ورزش و جوانان نسبت به پرسپولیس و استقلال و میلیون‌ها هوادار دو تیم تشکر کنیم. ما بسیار خوشحال می‌شویم ورزشگاه کشوری به استقلال و متعاقبا ورزشگاهی هم به پرسپولیس واگذار شود.

مدیر عامل باشگاه پرسپولیس درباره ارتباط دادن موضوع خصوصی‌سازی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به انتخابات ریاست جمهوری یا مانور تبلیغاتی تصریح کرد: باید تاکید کنم و صادقانه بگویم؛ رئیس جمهور از سال گذشته دستور اکید دادند که سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی واگذار شود.

وی خاطرنشان کرد: حتی دستور پیگیری سریع آن را داده بودند. بر این اساس جلسات مستمری با مسئولان وزارت ورزش و جوانان، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی داشتیم.

"به هر حال این یک اتفاق مهم است و باید موانع قانونی و کاستی‌ها برطرف می‌شد. طبعا این کار پیچ و خم‌های اداری و زمانبر خود را هم در بر داشت". رویانیان با بیان این مطلب یادآور شد: خوشبختانه تا هفته گذشته بخش عمده‌ای از این موانع برطرف شد و ما هم خبر را اعلام کردیم. خوشحالم که امروز هم معاون سازمان خصوصی سازی در تائید خبری که ما دیروز اعلام کردیم، گفته‌اند برنامه این است که دو باشگاه پرسپولیس و استقلال تا پایان‌ماه بهمن در فرابورس پذیرش شوند.

وی با اشاره به اینکه واگذاری مجموعه ورزشی درفشی‌فر و مجموعه مرغوبکار به دو باشگاه استقلال و پرسپولیس سرمایه دو مجموعه را بین 20 تا 30 میلیارد تومان افزایش داد، اظهار داشت: با این اوصاف منصفانه نیست با توجه به تاکید رئیس جمهور در سال گذشته، حجم کارهای انجام شده و پیگیری‌های مستمر، بخواهیم این موضوع را به انتخابات ریاست جمهوری ربط داده یا مانور تبلیغاتی تلقی کنیم.

مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در پایان گفت: اتفاقات مهمی روی داده و در حال تکمیل شدن است و اگر این پرونده واگذاری پرسپولیس به بخش خصوصی در پیچ و خم اداری گرفتار نشود، می‌توان امیدوار بود واگذاری سهام باشگاه به بخش خصوصی ظرف یکی، دو ماه آینده آغاز شود.