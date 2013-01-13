اوقاف پاوه با 90 موقوفه جدید رتبه اول استان کرمانشاه را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا ملا "هادی رمضانی" افزود: شهرستان پاوه با 865 رقبه، 68 موقوفه شامل املاک تجاری، مسکونی، سردرختی و کشاورزی و 9 بقاع متبرکه سالانه بیش از یک میلیارد و 500 میلیون ریال درآمد دارد که از این حیث بعد از شهرستان کرمانشاه رتبه دوم استان را به خود اختصاص داده است.

وی اظهار کرد: در سفر مقام معظم رهبری به پاوه مبلغ سه میلیارد و 780 میلیون ریال برای احداث، مرمت و بازسازی 92 روستای منطقه اورامانات اختصاص داده شد و از محل اعتبارات سازمان اوقاف و امور خیریه نیز 730 میلیون ریال برای احداث هفت مسجد به این منطقه اختصاص یافته است.

ماموستا رمضانی با اشاره به اینکه 410 مسجد در پاوه و اورامانات وجود دارد، گفت: تهیه سوخت زمستانی برای 285 مسجد، برپایی 41 پایگاه حفظ قرآن کریم به تعداد یک هزار و 200 نفر، بیمه تمامی مساجد منطقه از محل درآمد حرم مطهر امام رضا (ع) و برگزاری مسابقات حفظ، قرائت و ترتیل قرآن کریم را از مهمترین اقدامات اداره اوقاف و امورخیریه پاوه و اورامانات در سال جاری اعلام کرد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه پاوه با اشاره به هفته وقف، مهمترین برنامه های این اداره را حضور بر مزار شهدا، نواختن زنگ وقف در مدارس، تجلیل از برگزیدگان مسابقات قرآنی، دیدار با امام جمعه، غبارروبی بقاع متبرکه، افتتاح مسجد جامع باینگان، ویزیت رایگان بیماران، کلنگ زنی مساجد مسکن مهر در شهرستان های روانسر و جوانرود، تجلیل از قضات دادگستری به جهت حمایت از موقوفات و نشست علمی با حضور اساتید خواهر برای ارائه تحقیق و آموزش اجرای نیت علمی و فرهنگی واقفین اعلام کرد.

امدادگران پاوه 50 خودرو گرفتار در برف را نجات دادند

مسئول امداد هلال احمر شهرستان پاوه گفت: امدادگران این جمعیت بیش از 50 دستگاه خودرو که در میان برف سنگین و کولاک شدید گرفتار شده بودند را نجات دادند.

"امید زیبایی" در این مورد گفت: در کولاک شدید برف پاوه، سرنشینان بیش از 50 دستگاه خودرو در سه محور پاوه به نوسود و نودشه، پاوه به روانسر و پاوه به باینگان گرفتار برف و کولاک شدید شده بودند.

وی افزود: با تلاش بسیار زیاد سه اکیپ امداد و نجات جاده ای جمعیت هلال احمر پاوه مستقر در این محورها، خودروهای گرفتار در برف و کولاک رها سازی شده و به پایگاه های امن بین راهی منتقل شدند.

زیبایی اظهار کرد: توزیع خرما و بیسکویت در میان مسافران در راه مانده و اسکان آنها در پایگاه های امداد و نجات و راهدارخانه های مستقر در این محور از دیگر اقدامات تیم های امداد و نجات جاده ای پاوه بوده است.

بارش سنگین برف و کولاک شدید روز گذشته موجب مسدود شدن راه ارتباطی همه روستاهای شهرستان پاوه با مرکز این شهرستان شده بود که با تلاش و کوشش شبانه روزی اکیپ های راهداری و نیروهای امدادی این راه ها بازگشایی شده و تردد در آنها جریان دارد

دوره تخصصی امداد و نجات جاده ای در هلال احمر پاوه برگزار شد

مسئول امداد و نجات جمعیت هلال احمر پاوه گفت: دوره تخصصی امداد و نجات در حوادث جاده ای، به منظور ارتقای سطح آموزش های امدادی و افزایش توان عملیاتی نجاتگران این جمعیت برگزار شد.

"امید زیبایی" افزود: این دوره با شرک 30 نفر از نجاتگران جمعیت هلال احمر پاوه به مدت چهار روز و با هدف نجات و رهاسازی مصدومین جاده ای در حوادث رانندگی، تثبیت خودروهای حادثه دیده، تثبیت مصدومین، ارائه کمک های اولیه و انتقال مصدومین به مراکز درمانی برگزار شد.

وی اظهار کرد: در این دوره آموزشی که بصورت تئوری و عملی برگزار شد امدادگران جمعیت هلال احمر، نحوه کار با دستگاه های هیدرولیک و خودرو نجات تیپ دو سازمان امداد و نجات بطور کامل آشنا شده و در پایان دوره از شرکت کنندگان آزمون علمی و عملی به عمل آمده و به قبول شدگان گواهینامه اعطا خواهد شد.

