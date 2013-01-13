  1. عناوین کل
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۱۶

قدرتی:

57 هزار لیتر سوخت قاچاق در رضوانشهر کشف شد

57 هزار لیتر سوخت قاچاق در رضوانشهر کشف شد

رضوانشهر - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت رضوانشهر از کشف 57 هزار لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.

خداورن قدرتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در روزهای اخیر بازرسان این اداره از تعدادی از واحدهای عرضه سوخت در این شهرستان بازرسی کردند.

وی همچنین اظهارداشت: در راستای این بازرسی ها یک واحد متخلف به دلیل قاچاق سوخت به میزان 57 هزار لیتر شناسایی شد.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان رضوانشهر گفت: پرونده تخلف این واحد تشکیل و برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

وی در ادامه با تصریح اینکه ارزش ریالی این پرونده افزون بر 10 میلیون ریال بوده است از شهروندان این شهرستان خواست تخلفات واحدهای صنفی و غیر صنفی  را به ستاد خبری این اداره با شماره تماس 124 اعلام کنند.

رضوانشهر در غرب استان گیلان قرار دارد.

کد مطلب 1789849

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها