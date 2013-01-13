57 هزار لیتر سوخت قاچاق در رضوانشهر کشف شد

خداورن قدرتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در روزهای اخیر بازرسان این اداره از تعدادی از واحدهای عرضه سوخت در این شهرستان بازرسی کردند.

وی همچنین اظهارداشت: در راستای این بازرسی ها یک واحد متخلف به دلیل قاچاق سوخت به میزان 57 هزار لیتر شناسایی شد.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان رضوانشهر گفت: پرونده تخلف این واحد تشکیل و برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

وی در ادامه با تصریح اینکه ارزش ریالی این پرونده افزون بر 10 میلیون ریال بوده است از شهروندان این شهرستان خواست تخلفات واحدهای صنفی و غیر صنفی را به ستاد خبری این اداره با شماره تماس 124 اعلام کنند.

رضوانشهر در غرب استان گیلان قرار دارد.