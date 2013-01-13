به گزارش خبرگزاری مهر، "نقطه امن" آثاری را به نمایش می‌گذارد که برگرفته از ذهنیت زنانه خالق خود است. این هنرمند پیش از این نیز نمایشگاهی با عنوان ژرفای ناخودآگاه زنانه برگزار کرده است.



هدا حدادی هنرمند نقاش و تصویرگر و نیز عضو هیات مدیره انجمن تصویرگران در مورد آثار وی می‌گوید: کلاژ هجوم اتفاق‌های پیش‌بینی نشده است. اتفاق‌هایی بیش از آنچه رنگ‌های کوبنده پریشان در آثار مرجان ثابتی ایجاد کرده‌اند.

هرچند این اتفاق‌ها در نهایت هدفمند شده‌اند و جای خود را در بطن تصویر و لابه‌لای رنگ‌های نه چندان اندک کار پیدا کرده‌اند و خوش نشسته‌اند اما در هیچ حالتی استقلال و ماهیت کلاژ بودن خود را از دست نداده‌اند. این کلاژها به وضوح در بیان تکهای از حس‌ها و حرف‌های رنگین مرجان ثابتی دویده‌اند و مرجان نیز تلاشی برای رام کردن و سنباده زدن این ناگهانی نکرده است. گویا اجازه داده تا این شتک‌های کاغذی، یک کلام و بیپرده، حرف‌های خویش را باز بگویند.



آثار مرجان ثابتی روایتگرند. روایتی چندوجهی و متضاد از پریشانی و امنیت، زنانگی و جریان عادی زندگی. مرجان ثابتی ناظر و راوی دورهمنشینی‌های زنانهایست که به گفته خود او، محافلی هستند برای جستجوی امنیت. اما در دل این جستجو رازها و تشویش‌ها و دلهره‌هایی هست که بیانش بر دوش عناصر متعددی مثل رنگ و خط و فرم‌های مخصوص خود اوست.

خطوط به عمق رفته طرح‌ها، این نشست‌های امن را بی‌تعادل می‌کند و به گوشه‌های مرموز خارج از دید می‌کشاند. فرم‌ها طبیعت‌گرا و رنگها طبیعت گریزند. پیش زمینه‌ها فرم‌گرا و پس زمینه‌ها فرم گریزند. رنگها نشست‌پذیر و کلاژها نشست گریزند و از همه برجسته تر محتواست که امنیت محور اما متزلزل است. این تضاد و تقابل به عمد در کار مرجان ثابتی وارد شده است و بیان واضح و بیپرده و آشکار دنیای متناقض امروز ما در همه وجوه خویش است.



حرکت و انرژی را نمی‌توان در این آثار نادیده گرفت. همه این عناصر متناقص در حرکتند و به سمتی، سویی، فردایی متمایلند. هر چند در ظاهر تمامی فیگورهای موجود در این آثار به آرامی نشسته یا دراز کشیده‌اند اما رویاها، ذهنیت‌ها و درونیات پویا، بی‌قرار و گاه مشوش آنها پیاپی از دل رنگ‌ها و فرم‌ها خودنمایی می‌کنند.



به هر روی می شود آثار مرجان ثابتی را جستجویی چندوجهی دانست برای پیدا کردن نقطه امن. اما این نقطه امن کجاست؟ کجا باید جستجویش کرد و در کدام سو نشانه اش گرفت؟



سومین نمایشگاه انفرادی مرجان ثابتی، قصه این جستجو و نمایش دست یافته‌هایی است که کم و بیش احساسی مشترک را به مخاطب هدیه می کنند؛ حس خوب غوطه خوردن در ماجرایی آرام و مرموز. این ماجرای بی‌پایان در این نمایشگاه شروع می‌شود و امتداد آن را در دیگر نمایشگاه‌های ثابتی باید دنبال کرد.



"نقطه امن"، جمعه بیست و نهم دی ماه در گالری هفت ثمر گشایش خواهد یافت و تا چهارشنبه چهارم بهمن ماه 1391 ادامه می‌یابد.



علاقه‌مندان می توانند برای بازدید از ساعت 16 تا 20، به گالری هفت ثمر واقع در خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه پنجم، شماره 8 مراجعه کنند.