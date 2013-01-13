افزایش 2 درصدی عوارض ایمنی ساختمانها

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز شورای شهر تهران لایحه "تغییر مبنای محاسبه عوارض ایمنی ساختمانها" که یک فوریت آن قبلا به تصویب رسیده بود مورد بررسی قرار گرفت که براساس آن عوارض ایمنی ساختمانها به 2 درصد افزایش یافت و اعضای شورا این افزایش را به تصویب رساندند.

بر این اساس رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در جریان بررسی این لایحه با اشاره به سوابق این لایحه اظهار داشت: شورای شهر عوارض ایمنی ساختمان ها را در سال 82 به تصویب رساند که مبنای دریافت آن براساس جدول بود که بدلیل ابهامات در آن جدول مناطق به صورت سلیقه ای عمل می کردند.

وی عنوان کرد: با توجه به ابهامات جدول دریافت عوارض ایمنی ساختمان، این لایحه برای اصلاح به شورای شهر ارائه شد .

خادم افزود: در کمیسیون برنامه و بودجه پس از بررسی ، با افزایش 2 درصدی از مجموع عوارض ساخت و ساز متعلق به شهرداری موافقت شد.

وی افزود: این عوارض قبلا 3/1 درصد عوارض ساختمان بود که معادی 28 میلیارد تومان است و اکنون با افزایش هفت دهم درصدی این رقم به 40 میلیارد تومان می رسد که صرفا برای تجهیز و توسعه ایستگا ههای آتش نشانی و پروژه های سرمایه ای این سازمان اختصاص می یابد.

خادم اضافه کرد: ویژگی این 2 درصد این است که چون دیگر مطابق جدول دریافت نمی شود به صورت سلیقه ای عمل نمی شود چرا که مبنای محاسبه تنها 2 درصد از مجموع عوارض ساختمان متعلق به شهرداری دریافت می شود.

براساس این گزارش شهرداری موظف است کل اعتبار موضوع این مصوبه را هر ماهه محاسبه و به سازمان آتش نشانی تخصیص دهد.

عوارض کسب شده توسط مناطق به حساب خزانه کل شهرداری جهت ثبت و ضبط واریز می شود و در نهایت به طور کامل به سازمان آتش نشانی تخصیص می یابد.