پوشش برنامه عزاداری 200 هئیت در ماه های محرم و صفر توسط صدا و سیمای زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صفری ظهر یکشنبه در جلسه ستاد راهبردی فرهنگی استان زنجان افزود: دهه نخست ماه محرم بیش از 274 ساعت عنوان برنامه در استان تولید و پخش شد که 9 هزار و 205 دقیقه در تلویزیون و شش هزار و 774 دقیقه در رادیو و 550 دقیقه در بخش خبر بود.

وی ادامه داد: با توجه به برجسته بودن مراسم عزاداری مردم زنجان در روزهای هشتم و یازدهم محرم، خلاء پوشش تصویری عزاداری هیئت‌هایی همچون فاطمیون به چشم می‌خورد که با توجه به فلسفه ایجاد این دسته عزاداری، توان ثبت به‌عنوان میراث معنوی استان را نیز دارد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز زنجان ادامه داد: با توجه به این که عزاداری مردم زنجان، نمادی از تفکر شیعه را به جهان ارائه می‌‎کند، مهم‎ترین بخش این عزاداری‌ها که محتوای مداحی و اشعار است، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

صفری افزود: تولید تله فیلم، "نشان فرشته" با موضوع اولین راهپیمایی انقلابی بانوان کشور در زنجان، تله فیلم "سوار در غبار" موضوع ظلم و جور خوانین و تله فیلم "عبور از تاریکی" با موضوع دستاوردهای انقلاب، از جمله موفقیت‌های این مرکز در طول یک سال گذشته بوده است.