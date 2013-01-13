اراده ملت ایران فراتر از توطئه های دشمنان انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح یکشنبه جلسه "کمیته مراسم ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان کرمانشاه" به ریاست جلال منکرسی معاون سیاسی و امنیتی استانداری و با حضور اعضاء ذیربط در محل حوزه معاونت مذکور بر گزار شد.

جلال منکرسی در ابتدای این نشست ضمن تبریک حلول ماه ربیع الاول گفت: شک و تردیدی نیست که بستر شکل گیری انقلاب اسلامی ایران از اراده و حمیت ملت بر خاسته است و همین مردم با عزم و اراده ای که هرساله در ایام الله دهه فجر به پا می دارند قطعا بار دیگر توطئه های دشمنان این انقلاب را نقش بر آب خواهند کرد.

وی همچنین آگاهی بخشی به نسل جوان انقلاب از سوی دلسوزان و متعهدین به نظام را گام ارزنده ای درراستای تثبیت ارزش ها و آرمان های والای انقلاب عنوان کرد و خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی حاصل و ره آورد خون پاک شهیدانی است که در دفاع و صیانت از انقلاب اسلامی چه در دوران قبل از انقلاب و چه در دوران هشت سال جنگ تحمیلی شهادت را برای بیمه کردن نسل جدید انتخاب و اختیار کردند.

وی در ادامه با اشاره به ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی، تصریح کرد: ایام الله دهه فجر انقلاب تداعی و یادآور استقلال و آزادی ملت ایران اسلامی از زیر یوغ مستکبرین خاص آمریکا و دشمنان قسم خورده نظام است.

منکرسی یادآور شد: حضور حداکثری و مقتدرانه مردم ایران اسلامی در صحنه های مختلف باعث شده که هراس دشمنان انقلاب روز به روز بیشتر و افزون تر از گذشته گردد.

وی همچنین از مسؤلین دستگاه های اجرایی استان خواست که در برگزاری هرچه باشکوهتر ایام الله دهه فجر امسال نهایت تلاش و اهتمام خود را بکار گیرند.

گفتنی است، مراسم ایام الله 22 بهمن امسال از سمت میدان آزادی به طرف چهار راه بسیج و از سمت سه راه 22 بهمن به طرف چهارراه بسیج بر گزار می شود.