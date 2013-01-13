تلاش برخی مسئولان برای لغو اختیارات سازمان نظام پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بیژن گودرزی با اشاره به اینکه چالشها و مشکلات زیادی بر سر راه فعالیت سازمان نظام پزشکی در چند سال اخیر وجود داشته، عملکرد مسئولان این سازمان را قانونی و قابل دفاع ارزیابی کرد و از منتقدان عضو جامعه پزشکی خواست با رعایت اخلاق و تقوا، نقدهای خود را منصفانه و با ارایه راهکار ارایه دهند.

وی گفت: مجمع عمومی سازمان با بیش از 220 عضو از سراسر کشور، شناخت کافی از معضلات و مشکلات خرد و کلان حوزه سلامت دارد. این مجمع یک بدنه محکم و قوی کارشناسی مسائل حوزه سلامت است که خود را نسبت به دغدغه‌های مردم و اعضای سازمان مسئول و پاسخگو می‌داند و هر زمان که بحثی یا طرح یا لایحه‌ای در حوزه سلامت و سازمان مطرح می‌شود، بدون هر گونه تعللی با کسب نظرات و آراء اعضای این مجمع و انعکاس و انتقال به مسئولین و دفاع از آن، برای خود نقشی پیشگام قائل است.

وی افزود: حضور اعضای هیئت رئیسه این مجمع در جلسات منظم ماهیانه شورای عالی و طرح دیدگاههای اعضاء بیانگر همین دغدغه‌ است. ضمن اینکه اعضای هیئت رئیسه مجمع تقریبا هر ماهه جلساتی با هم جهت پیگیری مسائل مختلف داشته است. مجمع و هیئت رئیسه آن هر کجا که لازم شده است، از جمله بحث تعرفه‌ها، پزشک خانواده از صدور بیانیه و اعلام مواضع و دیدگاه‌های جامعه پزشکی دریغ ننموده است.

رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی در خصوص اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع اظهار کرد: مجمع عمومی نظام پزشکی خالصانه‌ توجه مسئولین و دست‌اندرکاران اجرای این طرح بزرگ ملی را به نقطه نظرات کارشناسانه و دلسوزانه و بدون چشمداشت ارکان مختلف سازمان که از حدود سال 1389 تا به کنون در قالب همایشها، سمینارها و بیانیه‌ها صادر شده و در آنها به نقاط قوت و ضعف طرح اشاره شده جلب می‌نماید و از ایشان درخواست داریم که فارغ از هر گونه خب و بغض و نگاه غیر اصولی، به این موارد و تذکرات عنایت ویژه‌ای داشته باشند.

گودرزی در خصوص عملکرد سازمان نظام پزشکی در سالهای اخیر گفت: برای پرداختن به نقد واقعی و کارشناسانه سازمان، ابتدا باید شناخت دقیقی از حدود وظایف و اختیارات سازمان و همه ارکان هفت گانه سازمان داشت. در مواد 3 و 5 قانون سازمان به شرح وظایف و اختیارات و ارکان سازمان اشاره شده است. همچنین ماده 3 قانون وظایف و اختیارات سازمان را در 21 بند تعریف نموده است. هر کدام از ارکان سازمان، مسئولیت اجرای بند یا بندهایی از این وظایف را به عهده دارند و هر رکن باید پاسخگوی وظایف خود باشد. در کنار وظایف و اختیارات باید به برخی از چالشهایی هم که بعضی از مسئولین اجرایی فراهم نمودند توجه کرد. اما به طور اجمالی و متناسب با شرایط و مسائل فوق‌الذکر می‌توان گفت که بعضی از ارکان سازمان در بعضی از وظایف خویش می‌توانستند عملکرد بهتری داشته باشند و در موارد زیادی بر اساس قانون به وظایفشان به طور کامل پرداخته‌اند. مجموعاً می‌توان عملکرد این دوره را منطبق بر قانون و بر اساس شرایط و چالشها قابل دفاع ارزیابی نمود و تلاش کرد تا با همکفری همه دلسوزان جامعه پزشکی از نقاط ضعف کاسته و بر نقاط قوت افزوده گردد.

وی ادامه داد: به عنوان یک اصل باید پذیرفت که هر شخصی که مسئولیتی را قبول می‌کند باید در حدود و خصوص وظایف و اختیاراتش پاسخگو باشد. ما باید تحمل خودمان را نسبت به نقد کارشناسانه و منصفانه افزایش دهیم و نگران نباشیم اگر در کنار بیان نقاط قوت ما نقطه ضعفی هم بیان می‌گردد. به خصوص اگر این نقد همراه با بیان راهکارهایی آن هم متناسب با اختیارات و امکانات ما باشد. بر این اساس ارکان سازمان خود را نقد پذیر دانسته و از آن استقبال می‌کند. البته تقاضای ما از همکاران عزیز این است که در نقد خود به سازمان و ارکان آن، از دیدگاههای جناحی و حزبی و گروهی اجتناب نمایند و مثل همیشه مصالح و منافع کلان جامعه پزشکی و نظام سلامت و مردم را در الویت قرار دهند.

گودرزی در پایان گفت: به نظر بنده مهمترین چالش سازمان نظام پزشکی و جامعه پزشکی، تلاش برخی مسئولان و نهادها برای لغو پاره‌ای از اختیارات قانونی سازمان است که در جهت تضعیف نقش و جایگاه سازمان از هیچ کوششی دریغ ننموده‌اند و در این راستا با بداخلاقی از ابزار رسانه تصویری و نوشتاری هم بهره می‌گیرند. در این برهه، اعضای فرهیخته جامعه بزرگ پزشکی می‌توانند مثل همیشه با حفظ انسجام و همدلی و وفاق با اینگونه تنگ‌نظری‌ها مقابله نمایند و وظیفه سازمان است که با پشتوانه اعضاء خود پیگیر مطالبات قانونی و به حق آنان باشد.