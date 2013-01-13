شوراهای برتر آموزش و پرورش استان مرکزی تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر٬ مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی ظهر روز یکشنبه در سالن اجتماعات کانون امام خمینی(ره) شهر اراک، شورای آموزش و پرورش را عالی ترین نهاد سیاستگذاری دانست و گفت: هدف کلان سیزدهم سند تحول آموزش و پرورش افزایش نقش شوراهای آموزش و پرورش استان٬ مناطق و مدارس در چارچوب سیاست ها و برنامه های ملی است.



سیف الله کریم زاده ضمن گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش افزود: شورای آموزش و پرورش در 26 دی ماه سال 1372 توسط نمایندگان تصویب و تشکیل شد.



کریم زاده با توجه به اهمیت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری بعد از تشکیل این سند فرمودند: بحمدالله آموزش و پرورش هم سند دارد و باید بند بند این سند را به دقت اجرا کند.



وی اضافه کرد: سند تحول آموزش و پرورش یک نقشه راه است که باید همه در این مسیر گام بردارند.



مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش استان مرکزی تا کنون یکصد و 83 جلسه و هزار و 100 مصوبه در سال 91 داشته است٬ افزود: اجرای طرح مدارس مروج سلامت در 200 مدرسهُ همکاری در برگزاری بزرگداشت مقام معطم در استان٬ حمایت شورا در جهت اجرای نظام 6٬3٬3 در سال 91-92 و اجرای طرح ارتقا سواد خواندن و نوشتن در دوره ابتدایی از جمله بخش از مصوبات بوده است.



گفتنی است در پایان این مراسم از شوراهای برتر آموزش و پرورش مناطق استان و نفرات برتر مقاله نویسی با اهدا لوح و هدایای تقدیر شد.