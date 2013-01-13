رئیس جمهور نظرات مهم خود را در قالب لایحه به مجلس تقدیم کند/ انتقاد از روزنامه دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن میگفت با اشاره به مطالب مطرح شده در روزنامه ایران علیه حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: در پی مواضع روزنامه ایران ، آقای عسگراولادی باب گفت و گوی خود و حزب موتلفه اسلامی را با روزنامه ایران باز کرده است. این گفت وگوها موجب روشنگری است به شرطی که انصاف، عدالت و شفافگویی رعایت شود. روابط عمومی حزب علی رغم بی مهری روزنامه ایران در خروج از نقد مشفقانه پاسخ های لازم را داده است.
وی افزود: آقای عسگراولادی هم به گفت وگو ادامه داده است. باید دید آیا روزنامه ایران به تداوم گفت وگو رضایت میدهد؟ اکنون نزدیک به یک هفته است روزنامه ایران از چاپ جوابیه جدید آقای عسگراولادی خودداری کرده است و مواضع تند و غیر واقعی در رابطه با حزب موتلفه اسلامی و چهره های درخشان انقلاب اسلامی را با مصاحبه با عناصری که سوابق روشنی ندارند را شروع کرده است.
وی ادامه داد: ما این روش را شایسته روزنامه ارگان دولت نمی دانیم و آنرا مغایر با استراتژی پرهیز از تنش می دانیم و منتظریم که مسئولان اصلی ارگان دولت اقدام مقتضی داشته باشند. ضمن آنکه حقوق قضایی و قانونی خود را در پیگیری تهمت ها،نسبت های دروغ و بدگویی ها محفوظ می دانیم.
حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد مباحث مهم مطرح شده در بیانات مقام معظم رهبری در دیدار علما و مردم قم بیان داشت: استکبار جهانی برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراها برنامه دارد. آنها میخواهند توطئه و فتنه سال 88 را در سال 92 باز تولید کنند. مردم هوشیارند و چنین اجازه ای به دشمن نخواهند داد.
وی افزود: کسانی که روی واژه انتخابات آزاد در داخل به گونه ای تاکید میکنند که برگزاری و نتایج آن را زیر سئوال ببرند زیر ذره بین نگاه هوشمندانه مردم هستند. مردم آنها را هم صدا با استکبار جهانی برای باز تولید فتنه میشناسند.
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی خاطر نشان کرد: انتخابات در ایران در نوع خود در جهان آزادترین بوده است. سند آن هم رای آوری کسانی است که با برگزارکنندگان دولتی در دو سوی طیف فکری بودهاند.
حبیبی در بخش دیگری از این گفت و گو در مورد بودجه سال آینده و پیشنهاد رئیس جمهور برای رفتن به مجلس در خصوص رایزنی تصریح کرد: رئیس جمهور محترم اعلام کرده است برای تصمیمات بزرگ به مجلس میروم. برای اتخاذ تصمیمات بزرگ آن هم در حوزه اقتصاد دولت باید لایحه بدهد. تأخیر تسلیم لایحه بودجه سال 92 توجیه پذیر نیست.
حبیبی تاکید کرد: موضوع تهدیدها و تحریم ها، تغییر فاحش نرخ ارز، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها و... از مهمترین موضوعات بودجه سال آینده است.
وی افزود: دغدغه درست تصمیمگیری در هر یک از موضوعات فوق مستلزم ارائه شفاف دیدگاههای دولت و عدد و رقم محاسبه شده در پیش بینی درآمدها و برآورد هزینههاست. دولت هر چه زودتر باید بودجه را به مجلس ببرد و نیازی به تحرکات خارج از چارچوب های قانونی نیست.
حبیبی در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها گفت: مجلس تا تفریغ بودجه سال 90 را در مورد اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها نداند، نمیتواند در مورد اجرای فاز دوم تصمیم گیری کند. هر گونه اظهارنظر هم از سوی مجلس و هم از سوی دولت بدون عنایت به تفریغ فاز اول نمیتواند مسموع باشد.
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از این گفت و گو با تجلیل از تلاشهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی و آزادی گروگانهای ایرانی در سوریه بیان داشت: راه حل بحران در سوریه پایان دادن به تروریسم و آغاز گفت وگوها بر اساس طرح بشار اسد است. جان هر انسانی که در کشور سوریه به خاطر خشونتها و تروریسم فدا میشود، امکان شکلگیری یک دولت وفاق ملی را در این کشور به صفر نزدیک میکند. گروه ها و جریان های معارض باید از باب آیندهنگری به این حقیقت توجه کنند.
وی همچنین با اشاره به اوجگیری مبارزات مردم بحرین و توجه محافل جهانی به ستمی که در بحرین به مردم روا میشود، اظهار داشت: مجامع بینالمللی به ویژه اتحادیه اروپا نسبت به جنایات آل خلیفه حساس شدهاند. این نشان میدهد که عربستان و شیوخ خلیج فارس بیش از این نمیتوانند خود را از رصد افکار عمومی جهان در خصوص نقص حقوق بشر در بحرین دور نگه دارند.
حبیبی در مورد تحرکات ترکیه در عراق نیز گفت: ماجراجویی ترکیه در عراق و سوریه کار دست ترک ها خواهد داد. توطئه فروش نفت کرکوک بدون توجه به دولت مرکزی بازی خطرناکی است. همچنین تلاش در جهت تجزیه عراق روزی دامن ترکیه را هم خواهد گرفت.
وی در پایان با اشاره به بیانیه هشدارآمیز آیت الله سیستانی تاکید کرد: چشم بیدار مرجعیت در عراق اجازه تجزیه این کشور را نمیدهد. توطئههای ترکیه به خودشان برمیگردد و برای آنها مشکلساز خواهد بود.
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