شوراها عنصرگره گشای آموزش و پرورش هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته حشمتیان روز یکشنبه در همایش شوراهای آموزش و پرورش مناطق استان مرکزی در سالن اجتماعات کانون امام خمینی (ره)شهر اراک افزود: شورای آموزش و پرورش یک ظرفیت مناسب برای تصمیم گیری و تصمیم سازی ایجاد می کند.



وی با اشاره به اینکه شوراهای آموزش و پرورش در اجرای سیاست های نظام آموزش پر تلاش هستند افزود: استان مرکزی نیز در این راستا تلاش های ویژه ای داشته و در تحول برنامه ها تلاش کرده است .



حشمتیان با اشاره به اینکه امروز موقعیت ایران اسلامی در منطقه خاص است، اضافه کرد : شوراهای آموزش و پرورش اتاق فکر و تجلی مشارکت مردمی هستند .



وی بابیان اینکه تشکیل این شورا حاصل تدابیرحکیمانه و سنجیده سیاستگذاران است افزود: ایجاد تحول در آموزش و پرورش یک امر ضروری و معفول است .



معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیر دولتی با اشاره به کسب رتبه ممتاز کشوری آموزش و پرورش در بررسی عملکرد وضعیت شوراها گفت: این کسب رتبه حاصل تلاش شما بزرگواران است.



وی خاطر نشان کرد: دانش آموزان سرمایه و ثروت ایران اسلامی هستند و هیچ ثروتی بالاتر از داشتن فرزندان صالح نیست.



حشمتیان با اشاره به فرمایشات نبی اکرم اسلام که فرزند صالح گلی از گلهای بهشت است افزود: ما افتخار می کنیم که باغبان هستیم و مراقبت از این گل ها به دست آموزش و پرورش سپرده شده است.



معاون وزیر آموزش وپرورش ادامه داد: امروز شوراها یک ظرفیت برای تصمیم گیری و تصمیم سازی و تحقق و تسهیل در امر پیشرفت است، افزود: این به دلیل تمرکز زدایی و اعتماد به مسئولین محلی است.



وی اجرای احکام اسلامی در نظام اسلامی را ضروری دانست و گفت : در نظام اسلامی ایران که یک نظام دینی است باید به آموزه های دینی توجه خاص شود.



گفتنی است در پایان این مراسم از شورا های برتر آموزش و پرو رش و نفرات برتر مقاله نویسی تقدیر شد