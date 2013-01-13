جشنواره قرآنی دانشجویان دانشگاه یاسوج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد صادق قائمی بعدازظهر یکشنبه در نشست کمیته برگزاری این جشنواره افزود: این مسابقات در پنج بخش و 27 رشته با شرکت دانشجویان این دانشگاه برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ، دعا خوانی، مدیحه سرایی، فراز های قرآن و عترت، قرآن شناسی، مفاهیم قرآنی، دیدگاه و سیره معصومین برخی از رشته های این جشنواره هستند.

قائمی، تالیف کتاب، مقاله، نرم افزار قرآنی و وبلاگ نویسی را از رشته های بخش پژوهشی و شعر، داستان، نمایشنامه و فیلم نامه قرآنی را از بخش های ادبی این جشنواره عنوان کرد.

وی افزود: خوشنویسی، طراحی، نقاشی، سرود و نغمه های قرآنی، نماهنگ و بلوتوث، عکس و تذهیب قرآنی هم از رشته های بخش هنری جشنواره قرآنی دانشجویان است.

قائمی یادآور شد: دانشجویان تا 10 بهمن ماه فرصت دارند برای شرکت در این جشنواره، در رشته های مورد علاقه خود ثبت نام کنند.

وی بیان داشت: نفرات اول تا سوم هر بخش به مرحله منطقه ای جشنواره قرآنی دانشجویان اعزام خواهند شد.