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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۲۵

بهمن ماه امسال/

جشنواره قرآنی دانشجویان دانشگاه یاسوج برگزار می شود

جشنواره قرآنی دانشجویان دانشگاه یاسوج برگزار می شود

یاسوج – خبرگزاری مهر: مدیر امور فرهنگی دانشگاه یاسوج گفت: مرحله دانشگاهی جشنواره قرآنی دانشجویان کشور، بهمن ماه امسال در این دانشگاه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد صادق قائمی بعدازظهر یکشنبه در نشست کمیته برگزاری این جشنواره افزود: این مسابقات در پنج بخش و 27 رشته با شرکت دانشجویان این دانشگاه برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ، دعا خوانی، مدیحه سرایی، فراز های قرآن و عترت، قرآن شناسی، مفاهیم قرآنی، دیدگاه و سیره معصومین برخی از رشته های این جشنواره هستند.

قائمی، تالیف کتاب، مقاله، نرم افزار قرآنی و وبلاگ نویسی را از رشته های بخش پژوهشی و شعر، داستان، نمایشنامه و فیلم نامه قرآنی را از بخش های ادبی این جشنواره عنوان کرد.

وی افزود: خوشنویسی، طراحی، نقاشی، سرود و نغمه های قرآنی، نماهنگ و بلوتوث، عکس و تذهیب قرآنی هم از رشته های بخش هنری جشنواره قرآنی دانشجویان است.

قائمی یادآور شد: دانشجویان تا 10 بهمن ماه فرصت دارند برای شرکت در این جشنواره، در رشته های مورد علاقه خود ثبت نام کنند.

وی بیان داشت: نفرات اول تا سوم هر بخش به مرحله منطقه ای جشنواره قرآنی دانشجویان اعزام خواهند شد.

کد مطلب 1789870

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