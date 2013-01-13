به گزارش خبرگزاری مهر، دور نهایی رقابت‌های لیگ دسته اول کانوپولو باشگاه‌های کشور با حضور تیم‌های زنجان، گیلان، جوانان و بزرگسالان تهران، چهارمحال و بختیاری و اردیبل به مدت دو روز در استخر حجاب (شهید قامت بیات) مجموعه ورزشی انقلاب زنجان برگزار شد تا در پایان این مرحله از رقابت‌ها تیم اول به طور مستقیم جواز حضور در لیگ برتر را کسب کند و تیم دوم نیز برای حضور در این رقابت‌ها، یک بازی دیگر باید انجام دهد.

در این مرحله از رقابت‌ها که با برگزاری 15 مسابقه دنبال شد، تیم باشگاه مرزبانی گیلان توانست با کسب 5 پیروزی و 15 امتیاز بر سکوی نخست این رقابت‌ها ایستاده و جام قهرمانی را بالای سر ببرد که با کسب این عنوان به طور مستقیم جواز حضور در لیگ برتر کانوپولو باشگاه‌های کشور را به دست آورد. تیم هیئت قایقرانی استان زنجان نیز به عنوان میزبان این مرحله از رقابت‌ها، 9 امتیازی شد تا این شانس را داشته باشد که با تیم آخر لیگ برتر بازی کند که در صورت پیروزی در این دیدار، به عنوان دومین تیم راهی لیگ برتر خواهد شد.

همچنین تیم جوانان تهران با یک امتیاز کمتر نسبت به میزبان این رقابت‌ها در جایگاه سوم ایستاد و هیئت قایقرانی اردبیل نیز با 7 امتیاز عنوان چهارمی را به دست آورد. دو تیم انتهای جدول نیز تیم‌های هیئت قایقرانی چهارمحال و بختیاری و بزرگسالان تهران بودند که به ترتیب با کسب 2 و یک امتیاز در رده‌های پنجم و ششم ایستادند تا پرونده دور نهایی رقابت‌های لیگ دسته اول کانوپولو باشگاه‌های کشور با صعود مستقیم نماینده گیلان به لیگ برتر و یک بازی دیگر برای تیم زنجان، بسته شود.

در دور مقدماتی این رقابت‌های و از گروه اول، باشگاه مرزبانی گیلان با 12 امتیاز به عنوان تیم اول و تیم هیئت قایقرانی زنجان نیز با 9 امتیاز به عنوان دومین تیم گروه خود به این مرحله راه یافته بود. همچنین در گروه دوم، تیم‌های هیئت قایقرانی چهارمحال و بختیاری و جوانان تهران و در گروه سوم نیز هیئت قایقرانی اردبیل و بزرگسالان تهران به این مرحله صعود کرده بودند.

دعوت از والیبالیست جوان زنجانی به اردوی تدارکاتی تیم ملی والیبال نشسته بانوان جانبازان و معلولین کشور

والیبالیست جوان زنجانی به اردوی تدارکاتی تیم ملی والیبال نشسته بانوان جانبازان و معلولین کشور دعوت شد.

ورزشکار زنجانی مدعو به اردوی تدارکاتی تیم ملی والیبال نشسته در گفتگو با پایگاه خبری ورزش و جوانان استان زنجان گفت: اردوی تدارکاتی تیم ملی والیبال نشسته بانوان جانبازان و معلولین در رده سنی جوانان از سیزدهم بهمن ماه به مدت 8 روز در کمپ تیم های ملی جانبازان و معلولین تهران برگزار می شود.

سمیرا خالقی با اشاره به اینکه این نخستین بار است به اردوی تدارکاتی تیم ملی دعوت می شود افزود: این اردو در چند مرحله و برای انتخاب برترین ورزشکاران برگزار خواهد شد تا به نمایندگی از کشورمان در مسابقات در مسابقات پاراآسیایی جوانان در سال 1392 شرکت کنند.

خالقی گفت: من در کنار مدعوین به اردوی تدارکاتی زیر نظر سرمربی تیم ملی "توکلی " تمرینات خود را انجام می دهم که امیدوارم بتوانیم بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذارم.

