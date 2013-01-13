کارگاه آموزشی دو روزه طرح شهاب برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آخوندی ظهر یکشنبه در حاشیه طرح دو روزه شهاب در هرمزگان گفت: این طرح ویژه دانش آموزان پایه چهارم تا ششم ابتدایی در شش منطقه شامل ناحیه یک و دو بندرعباس، بندرلنگه، قشم ،میناب و حاجی آباد به صورت پایلوت اجرا شده که 197آموزگار و هفت درصد دانش آموزان این پایه ها در مناطق مذکور را پوشش می دهد.

آخوندی افزود: طرح شهاب که با هدف شناسایی و هدایت استعدادهای برتر تشکیل شده از جمله مصوبات دور چهام سفر ریاست جمهور است که می تواند منشاء تحول و کارآمدی موثر در فعالیت های آموزشی و پرورشی باشد.

وی ادامه داد: در این راستا باید به گونه ای عمل شود که همه دانش آموزان مستعد در سراسر استان مورد شناسایی و تحت پوشش اهداف این طرح قرار گیرند.

به گفته آخوندی طی یکسال گذشته کارها ارزشمندی در راستای اهداف طرح انجام شده که قطعا نتایج آن در بلند مدت آثار مثبت خود را نشان خواهد داد.

رئیس بنیاد نخبگان استان نیز با اشاره به اهمیت این طرح گفت: طرح شناسایی و هدایت تحصیلی استعدادهای برتر (شهاب) در کشور به طور گسترده با همکاری وزارت آموزش و پرورش در حال اجراست.

دکتر صمصام پور افزود: در این طرح دانش آموزان نخبه بدون جدا شدن از سایر دانش‌آموزان توسط معلمان پشتیبانی و هدایت می‌شوند.

وی تصریح کرد: شاید در گذشته یکی ازکمبودهای سیستم آموزشی کشورعدم شناسایی استعدادها در طیف های مختلف بود که خوشبختانه امروزه با اجرای طرح های نوین از جمله طرح شهاب، شاهد تحقق این هدف هستیم.

به گفته وی یکی از ظرفیت های خوب طرح شهاب این است که محدودیت ها و محرومیت ها نمی تواند مانع رشد استعدادها باشد و رشد متعادل برای استعدادهای برتر را فراهم خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: نظام ارزش گذاری مبتنی بر خلاقیت و توانمندی و خصوصیات فردی افراد بر خلاف ارزشیابی کلیشه ای گذشته است که این مهم منشاء تحول و پیشرفت علمی است.

رئیس بنیاد نخبگان استان ماموریت بنیاد ملی نخبگان را شناسایی استعدادها، کمک به رشد و شکوفایی و در نهایت زمینه سازی برای جذب و به کارگیری استعدادها عنوان کرد.