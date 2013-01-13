به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خوش خلق امروز در کنفرانس منطقه‌ای سیرد به عنوان بزرگترین گردهمایی علمی صنعت توزیع برق جهان با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت اسمی نیروگاه‌های برق کشور به بیش از 67 هزار مگاوات افزایش یافته است، گفت: همچنین تابستان سالجاری رکورد جدید 43 هزار 337 مگاوات برای پیک مصرف برق کشور ثبت شد.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با اعلام اینکه پیش بینی می شود برای تابستان سال آینده پیک مصرف برق به بیش از 45 هزار مگاوات افزایش یابد، تصریح کرد: همزمان با توسعه ظرفیت تولید، ظرفیت توزیع و انتقال برق و انرژی الکتریکی کشور هم در چند سال اخیر افزایش یافته است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه در شرایط فعلی ظرفیت شبکه فوق توزیع برق ایران به 116 هزار و 256 کیلومتر و شبکه توزیع برق به 690 هزار کیلومتر رسیده است، اظهار داشت: همچنین بیش از 278 هزار مگاولت آمپر ظرفیت برق ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه در تعداد کل مشترکان برق کشور را بالغ بر 28 میلیون مشترک عنوان کرد و افزود: از سوی دیگر سالانه 1.5 میلیون مشترک جدید در سراسر کشور از نعمت برق برخوردار می شوند.

خوش خلق با اشاره به برق رسانی به تمامی روستاهای بالای 20 خانوار کشور، یادآور شد: هم اکنون بیش از 54 هزار روستا به شبکه ملی برق متصل بوده و برق رسانی به سایر روستاهای کشور در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است.

معاون هماهنگی توزیع توانیر از در دسترس بودن شبکه‌های توزیع، تعامل با جامعه و اثرگذاری آن بر چهره و معماری شهر، حجم بالا و پراکندگی تاسیسات و شبکه‌های توزیع، به عنوان ویژگی‌های فنی و عملیاتی این شبکه برق یاد کرد و گفت: بر این اساس طرح‌های جدید با محوریت فنآوری‌های نوین در سطح شبکه توزیع و فوق توزیع برق کشور در حال انجام است.

این مقام مسئول همچنین در خصوص میزان فروش برق به مشترکان، توضیح داد: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از 130 میلیارد کیلووات ساعت برق به مشتریان فروخته شده که این میزان تا پایان امسال به 200 میلیارد کیلووات ساعت افزایش می‌یابد.