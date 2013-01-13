پیشنهاد دریافت عوارض با مجوز شورا/ انتقاد به انتشار نشریه بدون اطلاع شورا

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو دانشجو با اشاره به لایحه " ارزش بهینه ناشی از اجرای طرح جامع و تفصیلی جدید شهر تهران" اشاره کرد وگفت: این لایحه به صورت یک فوریت به شورای شهر ارسال شد که براساس آن شهرداری پیشنهاد داده بود تا عوارض ساختمان مطابق فرمولهایی از شهروندان اخذ شود که بدلیل نیاز به وقت بیشتر فوریت آن رد شد و به صورت عادی به تصویب رسید.

معاونت شهرسازی تبدیل به معاونت درآمد شده است

او در جریان بررسی یک فوریت این لایحه با اشاره به اینکه معاونت شهرسازی تبدیل به معاونت درآمد شده است، اظهار داشت: تا زمانی که معاونت شهرسازی شهرداری دغدغه کسب درآمد دارد و به مسائل شهرسازی و معماری توجه کمتری می کند وضعیت زندگی در شهر بهتر از این نخواهد شد.

وی در پاسخ به معاونت شهرسازی که این لایحه را جزء تکالیف طرح جامع تفضیلی دانسته است، عنوان کرد: طرح جامع و تفصیلی شهر تهران تکالیف زیادی دارد که از جمله آنها کسب در آمدهای پایدار است چگونه است که برای این تکلیف طرح جامع و تفصیلی قدمی برداشته نمی شود؟

وی در پایان افزود: این لایحه نیاز به بررسی و دقت بیشتری در کمیسیون های شورای شهر دارد و بنابراین پیشنهاد عادی شدن آن را دارم.

محمد علی نجفی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز با اشاره به اینکه این عوارض از تکالیف طرح جامع و تفصیلی شهر تهران است، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه شهرداری از ابتدای سال این عوارض را دریافت می کند بهتر است آن را تصویب کنیم تا به صورت قانونمند اجرا شود هر چند دریافت این عوارض از ابتدای سال تاکنون بدون مجوز شورای شهر خلاف بوده است.

جاوید معاون شهرسازی شهرداری تهران با اشاره به اینکه این موضوع بحث دریافت عوارض و مالی است نه شهرسازی اظهار داشت: طبق طرح جامع و تفصیلی شهر تهران، بارگذاری تراکم اجرا می شود این مصوبه چیزی به تراکم اضافه نمی کند و تنها بحث مالی است که حق شهر دریافت میشود.

حمزه شکیب رئیس کمیسیون توسعه وعمران شورای شهر تهران پیشنهاد داد: شورای شهر طی یک نامه ای از شهرداری تهران بخواهد تا کلیه عوارض و دریافتی ها بنابر مصوبات شورای شهر باشد دریافت عوارض بدون مجوز شورا خلاف است و در صورتی که بحث های موردی پیش آمد برای بررسی به شورا ارائه شود.

در صورت تصویب نهایی این لایحه به شهرداری تهران اجازه داده می شود تا تعرفه خاص تغییر کاربری های خدماتی طرح قبلی ، به کاربری های طرح جدید تفصیلی مصوب شهر را به نحو مناسب و عادلانه از مالکان مربوط به نفع شهر و توسعه عمران آن دریافت و در جهت تامین زمین مورد نیاز فضاها و طرح های خدماتی شهر و اجرای طرح های عمران شهری به مصرف رساند.

نجفی:عوارض ساخت و ساز برقیمت تمام شده مسکن تاثیر گذار است

براساس این گزارش اعضای شورای شهر در پانصد و بیست و یکمین جلسه شورا در حالی یک فوریت لایحه اصلاحیه مصوبه مجوز ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ به تصویب رساندند که از سال 82 تاکنون ، عوارض شهرداری هیچ گونه افزایشی نداشته است.

محمدعلی نجفی عضو کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه شورا در جریان بررسی طرح فوق پیشنهادی را مبنی بر عدم هرگونه افزایش در عوارض ساخت وساز برای مدت مشخصی ارائه کرد.

وی دلیل ارائه این پیشنهادش را مطالعه ای مقایسه ای هر چند غیر دقیق بین عوارض ساخت وساز که در ایران گرفته می شود نسبت به برخی شهرهای بزرگ دنیا دانست و افزود: در این مطالعه اگر چه دقیق نیست ولی به این نتیجه رسیده ام که میزان دریافت عوارض ساخت وساز در کشور ما نسبت به سایر کشورهای دنیا بسیار بیشتر است.

در حالی که این موضوع یکی از پارامترهای گرانی مسکن و هزینه تمام شده ساخت مسکن است

نجفی افزود: چنانچه امکان دارد مصوبه ای گذرانده شود تا برای یک دوره مشخص 5 یا 10 ساله ، عوارض ساخت و ساز هیچ گونه افزایش نرخی را نداشته باشد.

مهندس چمران نیز دراین خصوص یادآور شد: شورا از سال 82 تاکنون هیچ گونه افزایش عوارضی را در خصوص ساخت وساز به تصویب نرسانده است و تنها تاثیرات تصمیمات وزارت اقتصاد و دارایی ، روی ارزش افزوده است که رقمی را روی عوارض شهرداری اضافه می کند بنابراین شورای شهر از آن سال تاکنون با هر گونه افزایش عوارض ساخت وساز موافق نبوده است. چرا که معتقدیم هرچقدر عوارض کمتری برای نوسازی دریافت شود، املاک بیشتری ترغیب به نوسازی می شوند و این خود یک پویایی برای بافت های فرسوده به ارمغان می آورد.

رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: از سال 82 تاکنون این اولین درخواست شهرداری برای افزایش عوارض ساخت وساز است که در کمیسیون های شورا بررسی بیشتری روی این درخواست صورت می گیرد.



شکیب:طبق مصوبه شورا انتشار نشریه در شهرداری باید با مجوز شورا باشد

همچنین دراین جلسه حمزه شکیب رئیس کمیسیون توسعه وعمران شورای شهرتهران بااشاره به ممنوعیت چاپ و تکثیر ، نشریات وابسته به سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران نسبت به انتشار نشریه ویژه تاکسیرانان تذکری را یاد آور شد و افزود: با توجه به مصوبه شورای شهرتهران دردوره دوم و سوم در خصوص ممنوعیت انتشار ، هرگونه نشریه از سوی سازمانهای وابسته به شهرداری تهران ، آیا ضرورت دارد بخشی از اعتبارات سازمان تاکسیرانی برای چاپ نشریه ای هزینه شود که هیچ گونه بازتاب اطلاع رسانی تخصصی ندارد و تنها نکته اهمیت در این نشریه چاپ عکس است.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهرتهران با تایید اظهارات شکیب خاطر نشان کرد: نشر مجلات با تصمیمی که شورای شهرتهران در دوره دوم گرفته و آن را برای دوره سوم هم تمدید کرده است ممنوع است ولی نمی دانیم مجوز انتشار و هزینه این تعداد مجلات رنگارنگ از کجا تامین می شود.

وی افزود: شورای شهر تهران اجازه چاپ دو نشریه تخصصی را به شهرداری تهران داده است، ولی چگونه است مجلاتی که در گذشته از سوی سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری به چاپ می رسیده و انتشار آنها ممنوع شده است چگونه از سوی موسسه همشهری تولید و چاپ می شود.

رئیس شورای شهرتهران افزود: باید ضرورت انتشار این نشریات برای شورای شهر مشخص شود ، اگر به منظور درآمدزایی چاپ می شوند که جای بحث دارد در غیر این صورت باید دلیل چاپ نشریاتی مربوط به تاکسیرانی ، اتوبوسرانی و ... در شورای شهر مشخص شود.



حسن بیادی : صدور مجوزهای تجاری واداری، امنیت مسکونی شهر را به هم ریخته است

نایب رئیس شورای شهر تهران همچنین در اینجلسه با اشاره به دریافت پایین عوارض تغییر کاربری به تجاری و اداری افزود: میزان عوارضی که شهرداری برای تغییر کاربری املاک به تجاری و اداری دریافت می کند، نیروی بازدارنده ای برای کاهش تقاضای صدور مجوز تجاری نیست به همین دلیل امنیت شهر برهم ریخته است و همه مناطق مسکونی تبدیل به واحدهای تجاری و اداری شده اند.

وی از تمامی معاونت های شهرداری خواست تا برای دفع این مشکل چاره ای بیاندیشند و لایحه ای مناسب برای مقابله با این وضعیت به شورا ارائه دهند.