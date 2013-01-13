زنگ هوای پاک در مدارس آذربایجان شرقی نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیوک رئیسی، مدیرکل محیط زیست استان آذربایجان شرقی در مراسم نمادینی قبل از ظهر یک شنبه در دبستان خدیجه کبری ناحیه یک تبریز استفاده از هوای پاک را از حقوق مسلم هر شهروند دانست و مشارکت عمومی را در حفظ هوای پاک خواستار شد.

وی افزود: در سال های اخیر اقدامات زیادی برای کاهش آلودگی هوا صورت گرفته است و طرح های زیادی هم برای کاهش آلودگی هوا در سطح استان در حال اجرا است.

رئیسی ادامه داد: کلان شهر تبریز همواره در بین پرجمعیت ترین شهرهای کشور قرار داشته به همین دلیل حفظ سلامتی تک تک افراد نیاز به برنامه ریزی جامعی دارد.

وی داشتن هوای سالم را حق هر فردی دانست و گفت: همه افراد در هر شغلی که هستند باید در حفظ هوای پاک کوشا باشند که البته در این میان نقش دانش آموزان بسیار مهم تر است.

رسول صادقی، معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی نیز در این مراسم اظهار داشت: آموزش و پرورش با در برگرفتن قشر فرهنگی جامعه نقش اساسی را در ترویج فرهنگ حفاظت از هوای پاک ایفا می کند.

وی ادامه داد: توسعه فضای سبز در پاک نگه داشتن هوای یک شهر سالم امر بسیار مهمی است و کمک تمامی آحاد جامعه به ویژه دانش آموزان دوره ابتدایی درترویج این فرهنگ حسنه بسیار موثر است.

صادقی همچنین تقویت سیستم حمل و نقل عمومی رادر کنترل آلاینده های زیست محیطی موثر دانست و افزود: کنترل و کمتر شدن حجم ترافیک و استفاده از وسایط حمل و نقل عمومی از ویژگی های یک شهر سالم است که منجر به پایداری هوای پاک در آن شهر می شود.