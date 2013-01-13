ایران در بین 10 کشور برتر در زمینه آزمایشگاه سازه های هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین کردخیلی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف اظهار داشت: این آزمایشگاه که بر روی مواد هوشمند، مواد پیزوالکترونیک، آلیاژهای حافظه دار و سیستم تبادل داده تمرکز دارد، در زمره آزمایشگاه های تکنولوژی پیشرفته قرار دارد.
وی افزود: در این آزمایشگاه از سیستم های تبادل داده، تقویت کننده های مخصوص و دیگر تجهیزات متداول آزمایشگاهی استفاده شده و مدت زمان مطالعه، طراحی و تجهیز این آزمایشگاه 2 سال به طول انجامیده است.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: در حال حاضر این آزمایشگاه به صنایع خاص متقاضی خدمات لازم را ارایه می دهد تا کیفیت محصولات در حوزه هوافضا و فضایی افزایش یابد.
وی درخصوص میزان بودجه مورد نیاز برای تجهیز این آزمایشگاه گفت: در مرحله اول حدود 20 هزار دلار هزینه شده اما برای تکمیل و تجهیز کامل آزمایشگاه در حد آزمایشگاههای طراز اول دنیا به بودجهای حدود 10 برابر این مقدار نیاز است.
کردخیلی هدف از راهاندازی این آزمایشگاه را کنترل ارتعاشات سازهای به صورت فعال دانست که در این آزمایشگاه با حسگرهای پیزوالکتریک موقعیت آنی سازه را می سنجد و ارتعاشات ناخواسته سازه را خنثی میکند.
وی افزود: ارتعاشات ناخواسته در سازه هایی مانند ماهوارهبرها بسیار مشکلساز است و از آنجا که در سیستمهای فضایی ما محدودیت وزن داریم و نمیتوانیم از روش های کلاسیکی مانند جرم و فنر برای خنثی کردن ارتعاشات استفاده کنیم، ناچار به استفاده از این روش هستیم.
دکترکردخیلی با اشاره به دیگر کاربردهای پچهای پیزوالکتریک گفت: کاربرد مهم دیگر این مواد در صفحات ماهواره است، ارتعاشات اضافی تولید شده بر اثر باز شدن سلولهای خورشیدی و آنتنهای ماهواره در فضا باعث کاهش قابلیت اطمینان این سازهها میشود که استفاده از منطق کنترلی فعال یکی از جدیدترین روشهای پیشنهادی برای مقابله با این ارتعاشات است.
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