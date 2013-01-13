دفتر کانون های فرهنگی – هنری مساجد منطقه ویژه در میناب راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین آل محمد در آیین افتتاحیه این دفتر گفت: با وجود ظرفیت های موجود در شهرستان میناب به ویژه در حوزه دینی، فرهنگی و هنری با عث ایجاد دفتر در این شهرستان شد.

معاون ستاد کانون های مساجد کشور اظهار کرد: 27 هزار کانون فرهنگی – هنری و پنج هزار کتاب خانه مساجد در سراسر کشور زیر نظر ستاد عالی مشغول فعالیت هستند و در استان هرمزگان نیز چهار هزار و 470 کانون فعال وجود دارد و تا پایان دوره پنجم تعداد کانون ها از رشد قابل توجهی برخوردار خواهد بود و شهرستان میناب نیز با عزم دست اندرکاران، حرکت جهشی خود را در این حوزه آغاز خواهد کرد.

آل محمد تصریح کرد: با وجود رسانه ها باید توسعه فرهنگی در روستاها به نحو چشمگیر افزایش یابد و شناسایی و استفاده از ظرفیت ها در شهرستان به نوع نگاه و پیگیری مردم و مسئولان بستگی دارد.

وی ضمن تشکر از همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان بیان کرد: مسئولان شهرستان میناب نیز همکاری لازم را انجام دهند و توجه ویژه به این شهرستان داشته باشند.

در ادامه عباس خدادادزاده، معاون استاندار و فرماندار ویژه میناب گفت: شهرستان میناب با وجود 250 هزار نفر جمعیت و دارا بودن ظرفیت ها و پتانسیل های خوب چه از لحاظ فرهنگی و هنری و با توجه به موقعیت خاص و جایگاه مطلوب آن لایق برخوردار بودن هر چه بیشتر از این امکانات و خدمات است و مجموعه فرمانداری میناب آمادگی خود را جهت همکاری و همراهی با کانون های فرهنگی و هنری شهرستان میناب اعلام می دارد.

در آیین راه اندازی دفتر کانون های مساجد منطقه شهرستان میناب در فرهنگ سرای شهید بهشتی که با حضور عبدالحسین آل محمد، معاون مالی ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور، حجت الاسلام احمد پهلوانی، مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان هرمزگان، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میناب، مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد حکم انتصاب مسئول دفتر کانون های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان میناب به مسعود جداوی داده شد.