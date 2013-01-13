به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید عباداللهی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی مشگین شهر تصریح کرد: با توجه به جمعیت این شهرستان، رقم عضویت در کتابخانه های عمومی مطلوب نیست.

وی با بیان اینکه عضویت در کتابخانه از ارتقای سطح آگاهی جامعه نشات می گیرد، از مسئولان دستگاه های اجرایی مرتبط خواست با اجرای برنامه های فرهنگ ساز ضعف موجود را به حداقل برسانند.

سرپرست فرمانداری مشگین شهر با تاکید به فعالیت 9 کتابخانه در سطح شهرستان مشگین شهر از احداث سه کتابخانه دیگر در فخر آباد، روستای کوچنق و روستای آق بلاق خبر داد.

به گفته وی کتابخانه های عمومی این شهرستان در زیربنایی به وسعت دو هزار و 582 متر مربع دایر است.

وی همچنین در خصوص امکانات کتابخانه های این شهرستان اضافه کرد: در کل کتابخانه های عمومی فعال 80 هزار و 255 کتاب وجود دارد که بسیاری از نیازمندی های مراجعان را پاسخگو نیست.

عباداللهی خواستار رسیدگی به این موضوع و اختصاص اعتبار برای تجهیز کتابخانه های مشگین شهر شد.

کتابخانه های پروفسور محبوب، سعدالدین وراوینی، شهید حسین اسدی و شهید لاجوردی در مشگین شهر، آیت اله میرزا قاسم پریخانی در پریخان، مرادلو در مرادلو، امام خمینی در لاهرود، فخر آباد در فخر آباد و رضی در رضی، کتابخانه های فعال شهرستان مشگین شهر است.