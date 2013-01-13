میزبانیهای خوش یمن برای گهر/ پیکان هم در ایستگاه دورود متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین دیدار از هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 14:30 امروز یکشنبه تیم‌های گهر دورود و پیکان برابر هم به میدان رفتند که این بازی با برتری دو بر صفر شاگردان محمد مایلی‌کهن به پایان رسید.

دو گل تیم گهر دورود در این بازی را مجید باجلان در دقایق 43 و 48 بازی به ثمر رساند.همچنین در این بازی سجاد فیض الهی از تیم پیکان در دقیقه 48 از داور کارت زرد دریافت کرد.

قضاوت دیدار تیم‌های گهر دورود و پیکان بر عهده قاسم واحدی بود و بهرام کیانی و مهدی سبحانی نیز وی را در امر قضاوت یاری کردند. همچنین داور چهارم این بازی پیمان فرخی‌مهر و ناظر بازی زاهد بحرینی بودند.

این بازی دومین دیدار خانگی تیم گهر دورود در مسابقات لیگ برتر کشور است که در ورزشگاه تختی این شهر برگزار شد تا پس از شکست راه آهن در این ورزشگاه، گهر دورود با متوقف کردن پیکان روی نوار پیروزی قرار گیرد.