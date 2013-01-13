به گزارش خبرنگار مهر، سیداحمد حسنی حلم امروز در نشست اعضای شورای شهر همدان با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان افزود: تلاش در راستای هدایت جامعه به سمت فرهنگ اسلامی مد نظر است و هر فردی که زمینه را برای توسعه هنر الهی فراهم کند پاداشش نزد خداوند محفوظ خواهد بود.

وی به تأکیدات مقام معظم رهبری در مورد فرهنگ اسلامی اظهار داشت: همه باید برای اعتلای فرهنگ والای اسلامی تلاش کنند.

حسنی حلم با بیان اینکه در مورد ارتقا فرهنگ نباید تنها به فرهنگ مذهبی و هنری اکتفا شود، عنوان کرد: باید مدیریت فرهنگ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه نیز ارتقا یابد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز در این نشست سیاست گذاری در حوزه فرهنگ را از جمله وظایف شورای شهر بیان کرد و گفت: این سیاست‌ها توسط شهرداری و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری به اجرا در می‌آید.

محمدرضا الیاسی با اشاره به تصمیم گیری‌ها در مباحث فرهنگی در بخش‌های مختلف اظهار داشت: تعدد موانع تصمیم گیری در بحث اولویت بندی مسائل فرهنگی باعث شده تا این تصمیم گیری‌ها نتایج مطلوبی را به همراه نداشته باشد.

موانع متعدد نتیجه بخشی کارها را مشکل کرده است

وی با بیان اینکه شورای اسلامی شهر با ارگان‌های مختلف مانند کانون‌ها و هیئت های فرهنگی جلسات زیاد و همکاری فراوانی داشته، افزود: متأسفانه در اجرا به علت تعدد موانع نتیجه مطلوب مشاهده نشده است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به اجرای برخی پروژه‌ها مانند کتابخانه مرکزی همدان در تپه مصلی همدان عنوان کرد: نبود مشورت در اجرای طرح، امروز مشکلاتی نظیر حمل و نقل را برای شهروندان به وجود آورده است.

الیاسی تاکید کرد: تا زمانی که کارها کارشناسی نشود مشکل حل نخواهد شد.

عضو شورای اسلامی شهر همدان نیز گفت: باید راهبردها، استراتژی‌ها و هم افزایی‌ها در استفاده از امکانات موجود به وجود آید.

محمدسعید بیات با اشاره به فرامین مقام معظم رهبری در خصوص فرهنگ افزود: باید از سخنان راهبردی رهبری در تصمیم گیری‌های فرهنگی استفاده شود.

وی وجود مجتمع‌های فرهنگی در شهر همدان را یادآور شد و اظهار داشت: این مجتمع‌ها در طول سال در اکثر ماه‌ها فعالیتی ندارند که باید از این ظرفیت‌ها بهترین استفاده به عمل آید.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان نیز افزود: دهه فجر امسال کلنگ احداث پنج فرهنگسرا در همدان به زمین زده می‌شود.

60 میلیون تومان برای نخبگان همدان اختصاص یافت

رضا غلامی خجسته اجرای برنامه‌های مختلف در ماه‌های سال به ویژه ماه محرم، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، مشارکت در جلسات قرآنی، اختصاص مبلغ 60 میلیون تومان برای نخبگان همدان، کمک به برگزاری یادواره‌های در شهر، کمک به کانون‌های فرهنگی، کمک به هیئت ها، مساجد و حسینیه‌ها و راه اندازی سرای پیشکسوتان را از جمله فعالیت‌های فرهنگی انجام شده توسط شورای اسلامی شهر همدان و با کمک شهرداری همدان بیان کرد.

دیگر عضو شورای اسلامی شهر همدان نیز با بیان اینکه نباید موازی کاری داشت، گفت: باید همه سازمان‌ها و ارگان‌ها طبق تعریف سیستم مدیریت در یک مجموعه پیوسته و هم جهت حرکت کنند که متأسفانه اینطور نیست.

محسن صادقیان با طرح این سئوال که آیا فرهنگ شهرنشینی، شهروندی و فرهنگ ترافیک جزء فرهنگ عمومی نیست، اظهار داشت: با توجه به پتانسیل موجود در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌توان به ارتقای آموزش شهروندی امیدوار بود.

وی عنوان کرد: باید از امکانات شهرداری و ارشاد اسلامی در راستای ارتقا فرهنگ عمومی استفاده کرد.

شورای شهر در فضای فرهنگی جامعه دیده نمی شود

عضو دیگر شورای اسلامی شهر همدان از دیده نشدن شورای شهر در فضای فرهنگی جامعه با عنوان یک آفت بد یاد کرد.

فاطمه دباغیان افزود: متأسفانه ارگان‌ها بعد از انجام پروژه‌ها و برخورد به مشکل به شورای شهر مراجعه می‌کنند و این در صورتی است که در تصمیم گیری‌ها مشورتی از شورا نمی گیرند.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره فیلم کودک در همدان نگهداری این جشنواره را از وظایف اداره کل ارشاد بیان کرد و اظهار داشت: این جشنواره ره آورد خوبی برای استان همدان داشت و هیچ جشنواره‌ای جای آن را نمی گیرد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان نیز با انتقاد از موازی کاری دستگاه‌های فرهنگی گفت: متأسفانه به شرایطی رسیده ایم که این موازی کاری‌ها به خنثی سازی رسیده است.

فاطمه باغبان بهار با اشاره به فعالیت نزدیک به 54 دستگاه در امور فرهنگی افزود: باید به مدیریت هماهنگی فرهنگی دست یافت.

وی با انتقاد از دعوت نشدن شهرداری و شورای اسلامی شهر در جلسات فرهنگی در همدان اظهار داشت: هر نهادی که در امورفرهنگی فعالیت دارد باید در کمیته مشترک حضور داشته باشد.

طرح تفضیلی فرهنگی در جامعه باید تهیه و تدوین شود

رئیس کمیسیون عمرانی و شهرسازی شورای اسلامی شهر همدان نیزبا تأکید بر ضرورت تهیه طرح تفضیلی فرهنگی در جامعه گفت: در بحث مدیریت شهری طرح تفضیلی در سطح کشور تهیه شده که ارگان‌ها و سازمان‌ها براساس آن فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند اما متأسفانه در امور فرهنگی یک طرح تفضیلی فرهنگی وجود ندارد.

نرگس نورالله زاده با اشاره به بهره گیری از فضاهای فرهنگی در سطح شهر عنوان کرد: در جلسات فرهنگی اکثراً به دنبال زمین و یا ساختمانی برای ایجاد مکان فرهنگی هستند و این در حالی است که مکان‌های فرهنگی از ظرفیت موجود حتی به اندازه 50درصد هم استفاده نمی شود.