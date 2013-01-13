سهم سرعین از طرح مسکن مهر 175واحد است/معرفی 200 متقاضی به بانک

به گزارش خبرنگار مهر، علی واحد ظهر یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت قراردادهای بانکی مسکن مهر سرعین تصریح کرد: تاکنون 200 متقاضی مسکن مهر به بانکهای عامل معرفی شده اند که 114 درصد از سهمیه اختصاصی این شهرستان را شامل می شود.

وی تحویل به موقع واحدهای مسکن مهر را مهمترین اولویت و خواست شهروندان واجد شرایط اعلام کرد و افزود: در همین راستا امسال تلاش شده در اولین فرصت با متقاضیان عقد قرار داد شود.

سرپرست فرمانداری سرعین از عقد قرار داد 105 نفر با بانکهای عامل خبر داد و افزود: از این تعداد تاکنون 60 درصد توانسته است تسهیلات بانکی دریافت کنند که با توجه به زمان کم باقیمانده باید بانکها بیش از پیش مساعدت کنند.

وی متذکر شد: تمامی دستگاه های اجرایی در تلاش هستند تا واحدهای مسکن مهر به صورت تکمیل شده و تا حد امکان در سال جاری به بهره برداری برسد، در غیر این صورت تا خرداد ماه سال آینده تمام این واحدها واگذار خواهد شد.

واحد افزود: 102 متقاضی در مرحله اول، 81 متقاضی در مرحله دوم و 58 متقاضی نیز در مرحله سوم و آخر تسهیلات بانکی خود را دریافت خواهند کرد.