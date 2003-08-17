آمريكايي ها از انعكاس صحيح وقايع عراق به شدت هراس دارند

مهندس علي يوسف پور در گفتگو با خبرنگار بين الملل خبرگزاري مهر در مورد اهداف آمريكا از ادامه بازداشت مستند سازان ايراني گفت : آمريكايي ها ازاينكه افكار عمومي جهان به ويژه مردم آمريكا از حقايق اوضاع عراق مطلع شوند ، وحشت دارند ، زيرا حملات مسلحانه عليه نظاميان آمريكايي روند صعودي به خود گرفته و روزي نيست كه خبر كشته و يا زخمي شدن آنها منتشر نشود.

به گفته يوسف پور ،آمريكايي ها حتي آمار دقيق كشته هاي خود را اعلام نكرده اند به خاطر اينكه از واكنش ملت خود هراس دارند ، لذا بازداشت خبرنگاران به اين خاطراست كه آنها نمي خواهند مشكلات بي شمار آنها درعراق از جمله تلفات فراوان ، ناتواني در برقراري امنيت ، آسايش و ايجاد خدمات براي مردم عراق به خارج از عراق منعكس شود.

دبيركل انجمن روزنامه نگاران مسلمان تصريح كرد: آمريكا با بازداشت مستند سازان ايراني و ديگر خبرنگاران در صدد ايجاد جو رعب و وحشت در دل خبرنگاران است تا آنها از انعكاس درست اخبار عراق وحشت داشته باشند و مطابق خواسته هاي آمريكا عمل كنند لذا با اين كار به ديگر خبرنگاران فشار وارد مي كند تا ازانجام وظايف حقيقي و رسالت واقعي خود دست برداشته و مشكلات آنها در عراق را منعكس نكنند.

يوسف پور گفت : بازداشت مستند سازان ايراني و ديگر خبرنگاران ، دروغ بودن شعار آزادي و دمكراسي آمريكا را نشان داد و مشخص شد هرجا منافع اين كشور درميان با شد، واشنگتن به هيچ قاعده و اصولي پايبند نيست .

وي گفت ، بايد بر مجامع و سازمانهاي بين المللي فشار بياوريم تا وظايف قانوني خود را انجام داده و آمريكا را براي آزادي مستند سازان تحت فشار قراردهند ، تا آمريكا اجازه متعرض شدن به آزادي فعاليت خبرنگاران را پيدا نكند.

به گفته يوسف پور در سطح داخل ايران متاسفانه برخي رسانه ها آن چنان كه به موضوعات مورد توجه رسانه هاي خارجي اهميت مي دهند به مساله بازداشت مستند سازان و هم وطنان خود واكنش نشان نداده اند و انتظار ما اين است حداقل به عنوان يك ايراني ، نسبت به اقدام غيرقانوني و ضد انساني آمريكا واكنش نشان دهند.

وي خواستار ايجاد همگرايي بيشتر ميان خبرنگاران داخلي و خارجي براي اعمال فشار بر دولت آمريكا براي آزادي مستند سازان ايراني شد.

يوسف پور در ادامه به تحولات فلسطين اشاره كرد و گفت : درنده خويي، كشتار و ترور بخش جدا نشدني ماهيت رژيم صهيونيستي است .

به گفته وي ، رژيم صهيونيستي با اين تجاوزات خود نشان داد : هرگز به تعهدات خود عمل نمي كند و اعلام آتش بس از سوي گروههاي مبارز فلسطيني كه حسن نيت خود را به جهانيان نشان دادند نيز ماهيت اين رژيم را بر همگان افشا كرد.

يوسف پور در مورد تهديدهاي رژيم بر ضد حزب الله لبنان و تجاوزات مكرر به حريم هوايي لبنان اظهار داشت: رژيم اسراييل حزب الله را خطرعمده مقابل خود مي داند ، و با اين تهديدها قصد تضعيف حزب الله و نيز ايجاد ناآرامي و بي ثباتي درلبنان دارد تا مردم لبنان مجبور شوند دست از حمايت حزب الله بردارند.

وي در ادامه با اشاره به تحولات اخير عربستان گفت : جو داخلي و افكار عمومي عربستان به شدت ضد آمريكايي و طرفدار بازگشت به اسلام راستين است .



