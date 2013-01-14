جدایی کمک مربی برق شیراز/ دو هفته فرصت به شرفی

حیدر علی کامیاب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جلسه هیئت مدیره باشگاه برق شیراز با سرمربی تیم، شرفی مشکل اصلی تیم را نداشتن تمام کننده عنوان کرد که به واقع نیز این موضوع صحیح است زیرا بازیکنان در زمین به خوبی تمام فعالیتهای مورد نظر را انجام می دهند اما نمی توانند گل به ثمر برسانند.

وی تاکید کرد: با درخواست سرمربی و به منظور تقویت تیم بزودی دو بازیکن جدید به ترکیب باشگاه برق شیراز اضافه می شوند و به جای این افراد بازیکنان مصدوم ازلیست تیم خارج می شوند.

شرفی برای کسب نتیجه مطلوب دو هفته فرصت دارد

مدیرعامل باشگاه برق شیراز در ادامه بیان داشت: براساس صحبتهای انجام شده اعضاء هیئت مدیره باشگاه برق شیراز برای کسب نتبجه مطلوب دو هفته به سرمربی تیم فرصت داده اند و درصورت عدم نتیجه گیری به طور حتم در مورد کادر مربیگری تیم تصمیمات لازم گرفته می شود.

کامیاب اظهار امیدواری کرد که با انجام مناسب تمرینات و هماهنگی بیشتربازیکنان در آینده نزدیک تیم برق بتواند پیروز مسابقات جاری دسته یک کشور باشد تا بدین وسیله تیم از بحران کنونی خارج شود.

وی همچنین بیان کرد: باشگاه برق شیراز سال جاری با حمایت بخش خصوصی یکی از بهترین دوران خود را پشت سر گذاشته به گونه ای که با وجود مشکلات مالی تیم، تاکنون بیش از 40 درصد قرار بازیکنان توسط باشگاه به آنها داده شده است.