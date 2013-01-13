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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۴۷

اجرای طرح های توسعه کشاورزی تحول در اشتغال حاجی آباد را بدنبال دارد

اجرای طرح های توسعه کشاورزی تحول در اشتغال حاجی آباد را بدنبال دارد

حاجی آباد - خبرگزاری مهر: فرماندار حاجی آباد گفت: اجرای طرح های توسعه بخش کشاورزی موجب تحول عمیق و بنیادین در اشتغال حاجی آباد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام پور اشرف بعدازظهر یکشبنه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهارداشت: از ابتدای سال جاری ستاد توسعه‌ بخش کشاورزی در حاجی آباد راه‌اندازی شده و به متقاضیان کشاورزی در روستاها تسهیلات داده می‌شود.

پوراشرف هدف این ستاد را اشتغال‌زایی در بخش کشاورزی می‌داند و می‌گوید: جوانان روستایی با مراجعه به جهاد کشاورزی و دریافت فرم و سپس با مراجعه به اداره کار رفاه و تامین اجتماعی و ثبت‌نام در سامانه، کد رهگیری دریافت می‌کنند. پس از آن مدارک آنها استعلام شده و پرونده آنها به ستاد توسعه‌ بخش کشاورزی ارسال می‌شود.

پور اشرف با بیان اینکه توجه به توسعه بخش کشاورزی با توجه به ظرفیتهای بی نظیر در شهرستان حاجی آباد از اولویت های امسال است، گفت: توسعه بخش کشاورزی فرصت مناسبی برای ایجاد اشتغال در روستاها و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر است که باید از این فرصت بصورت بهینه استفاده کنیم.

وی بیان کرد: اجرای طرح های توسعه بخش کشاورزی پایه اقتصاد کشاورزی است و با حمایت از روستاییان و اشتغال دانش آموخته گان در بخش کشاورزی می توان موجب تحول عمیق و بنیادین دراشتغال شهرستان شد.

فرماندار حاجی آباد اضافه کرد: در راستای تحقق  برنامه های این ستاد از اوایل سال جاری تا کنون به تعداد60 نفر از جوانان واجد شرایط روستای باینوج زمین برای کشت نخیلات و تسهیلات بانکی اعطا شده است.

کد مطلب 1789906

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