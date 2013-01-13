  1. ورزش
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۵۹

هفته بیست و یکم لیگ برتر/

تساوی پرسپولیس و صبای قم در پایان نیمه نخست

تساوی پرسپولیس و صبای قم در پایان نیمه نخست

نیمه نخست دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و پرسپولیس در هفته بیست و یکم رقابتهای لیگ برتر با تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال صبا و پرسپولیس از ساعت 15:15 امروز یکشنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان نیمه نخست با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

در این بازی یحیی گل‌محمدی پرسپولیس را بدون هیچ تغییری نسبت به بازی قبل روانه میدان کرد. صبا در ابتدای نیمه اول بازی بهتری را نسبت به پرسپولیس به نمایش گذاشت ولی با گذشت زمان سرخپوشان بازی را در دست گرفتند.

آنها حتی می‌توانستند روی فرصت خوبی که غلامرضا رضایی و کریم انصاریفرد در دقیقه 30 به‌دست آوردند به گل برسند که این موقعیت با بی دقتی مهاجم پرسپولیس از دست رفت. همچنین در دقیقه 45 هم علی کریمی در حالی که می‌توانست دروازه صبا را باز کند، در این امر ناکام ماند.

کد مطلب 1789907

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