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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۵۳

سخنگو و دبیر شورای اطلاع رسانی استان البرز منصوب شد

سخنگو و دبیر شورای اطلاع رسانی استان البرز منصوب شد

کرج - خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی ناصر رجبی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز "ابرهیم کردلو " به سمت سخنگو و دبیر شورای اطلاع رسانی استان البرز منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی ناصر رجبی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، ابراهیم کردلو سرپرست اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی استانداری به سمت سخنگو و دبیر شورای اطلاع رسانی استان البرز منصوب شد.
 
در این حکم آمده است:  نظر به مراتب تعهد، توان، شایستگی، سوابق و تجارب و باستناد به آئین نامه شورای اطلاع رسانی وزارت کشور جنابعالی با حفظ سمت به عنوان دبیر و سخنگوی شورای اطلاع رسانی استان  منصوب می شوید.
 
امید است در اجرای اهداف مهر ورز و عدالت گستر با بهره گیری از ظرفیت های اطلاع رسانی استان و سیاست های شورای اطلاع رسانی دولت و وزارت کشور که همانا سیاستگزاری و تبین خط مشی ها و راهبردهای لازم برای تبیین ماموریت ها و تنویر افکار عمومی و تدوین و ترسیم جهت گیری جامع رسانه ای در جهت پاسخگویی به افکار عمومی و رسانه های گروهی مبتنی بر عملکردها و وظایف خاص استانداری است به شایسته ترین وجه عمل نمائید.

کد مطلب 1789909

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