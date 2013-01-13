به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی ناصر رجبی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، ابراهیم کردلو سرپرست اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی استانداری به سمت سخنگو و دبیر شورای اطلاع رسانی استان البرز منصوب شد.



در این حکم آمده است: نظر به مراتب تعهد، توان، شایستگی، سوابق و تجارب و باستناد به آئین نامه شورای اطلاع رسانی وزارت کشور جنابعالی با حفظ سمت به عنوان دبیر و سخنگوی شورای اطلاع رسانی استان منصوب می شوید.



امید است در اجرای اهداف مهر ورز و عدالت گستر با بهره گیری از ظرفیت های اطلاع رسانی استان و سیاست های شورای اطلاع رسانی دولت و وزارت کشور که همانا سیاستگزاری و تبین خط مشی ها و راهبردهای لازم برای تبیین ماموریت ها و تنویر افکار عمومی و تدوین و ترسیم جهت گیری جامع رسانه ای در جهت پاسخگویی به افکار عمومی و رسانه های گروهی مبتنی بر عملکردها و وظایف خاص استانداری است به شایسته ترین وجه عمل نمائید.