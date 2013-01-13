ارسال پیام از موبایل به ایمیل ممکن شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مظاهری با تاکید بر لزوم ارائه خدمات ارزش افزوده بر بستر پروتکل های اینترنت و موبایل که امکان استفاده بیشتر کاربران از تکنولوژی های جدید را مهیا می‌کند اظهار داشت: نقش اپراتورهای ارتباطی و تولیدکنندگان محتوا در این زمینه بسیار مهم است و از این حیث باید اپراتورهای ارائه دهنده خدمات و محتوا با همکاری با یکدیگر بتوانند بازار ارائه خدمات ارزش افزوده را رونق بخشند.



وی با اشاره به راه اندازی پست الکترونیک چاپار که قریب به یک سال است از زمان آغاز بکار آن می گذرد ادامه داد: در راستای ارائه خدمات ارزش افزوده بر بستر اینترنت، ایمیل chmail از سوی مجموعه چاپار راه اندازی شده و براین اساس تمامی تلاش آن است که با افزودن خدمات ارزش افزوده به این پست الکترونیک میزان اعتماد و وفادارسازی مشترکان را برای استفاده از سرویس ها و خدمات بومی افزایش دهیم.



مظاهری با تشریح برنامه های چاپار برای ارائه خدمات جدید بر بستر ایمیل chmail گفت: هم اکنون تمرکز بر روی ویژگی است که امکان ارسال ایمیل را برای موبایل کاربران از طریق پیام کوتاه و بالعکس فراهم می کند.



وی با بیان اینکه این امکان علاوه برنسخه های سازمانی ایمیل، برای نسخه های رایگان خانگی نیز مهیاست خاطرنشان کرد: در این راستا با اپراتورهای تلفن همراه نیز وارد مذاکره شده ایم و در صورت رفع برخی محدودیتها حتی امکان ارسال پیام صوتی و تصویری از طریق MMS به ایمیل کاربران و بالعکس از ایمیل به موبایل نیز فراهم خواهد شد.



مدیر فروش پروژه پست الکترونیک چاپار افزود: برای ارسال پیامک به ایمیل کاربر، زمانی که دسترسی به اینترنت ندارد محیطی تعبیه شده که باید در گوشی تلفن همراه مشترکان نصب شود تا کاربر محیط ایمیل را روی موبایل خود داشته باشد و بتواند پیام خود را به ایمیل مخاطب خود ارسال کند.



وی در همین حال از قابلیت استفاده از سیستم عامل آندروئید برای سرویس chmobile خبر داد و گفت: با این سیستم عامل، یک فضای ایمیل بر روی موبایل مشترکان ایجاد خواهد شد. همچنین در حال نصب و راه اندازی chmobile برای سیستم عامل های iOS، سیمبین و ویندوز موبایل هستیم تا این فضا برای گوشی های دارای این سیستم عاملها نیز فراهم شود.



مظاهری با اشاره به فعالیتهای مجموعه چاپار بر بستر فناوری اطلاعات، از راه "سی اچ باکس" سازمانی به عنوان outlook ایرانی خبر داد و گفت: در این راستا اقدامات مطالعاتی در زمینه راه اندازی کلوپ هواداران بر بستر چاپار نیز در حال انجام است.



وی با تاکید بر ارائه خدمات ویژه به مشترکان "سی اچ میل" برای اعتمادسازی استفاده از این سرویس از جمله کارت خرید گروهی و نیز افزایش حجم ایمیل تصریح کرد: ادعا و برنامه ای برای برتری نسبت به جی میل و یاهو نداریم و تاکنون نیز خودمان را با این سرویس دهندگان بزرگ و پرسابقه مقایسه نکرده ایم؛ اما تمامی تلاشمان این است که خدماتی ارائه دهیم که قابل رقابت با سرویس های مشابه در داخل کشور باشد و براین اساس به دنبال تعامل با اپراتورهای موبایل و نیز بانکها برای بسترسازی ارائه خدمات ارزش افزوده هستیم.



به گفته وی بخشنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تمامی بانکها مبنی بر عدم استفاده از ایمیلهای خارجی همچون یاهو و جی میل، می تواند فرصت مناسبی را ایجاد کند که بانکها برای کاربران خود ایمیل های داخلی بانکی ایجاد کنند.



مظاهری همچنین با توجه به برگزاری همایش خدمات ارزش افزوده تلفن همراه، این همایش را فرصت مناسبی برای تعامل و تبادل نظر در مورد ارائه خدمات متنوع و به روز، با توجه به گسترش روزافزون نیازهای کاربران و پاسخگویی مناسب به آنها بر شمرد.



به گزارش مهر، همایش خدمات ارزش افزوده تلفن همراه (IRAN VAS 2013) یکی از برنامه های اصلی کنگره موبایل ایران است که همزمان با برپایی این رویداد علمی، 29 بهمن تا دوم اسفندماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود.



تمامی اطلاعات در زمینه کنگره موبایل ایران و همایش ها و سمینارهای آن در نشانی اینترنتی www.iranmobilecongress.com در دسترس است.