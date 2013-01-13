48 هزار عنوان کتاب در بین مردم همدان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو بیات در نشست با اعضای شورای اسلامی شهر همدان با تشریح کمک‌های مالی انجام شده به موسسات قرآنی استان همدان نیز گفت: 305 میلیون تومان در 9 ماه اول سال جاری در قالب قراردادهای مختلف در حوزه‌های آموزش، فرهنگی، بن کتاب و کمک هزینه تکمیل به مؤسسات قرآنی پرداخت شده است.

بیات ادامه داد: در حال حاضر 21 نشریه محلی، هشت دفتر سرپرستی نشریات سراسری و خبرگزاری‌ها و 57 دکه فروش مطبوعات در استان همدان فعالیت می‌کنند.

وی افزود: هفت سالن سینمایی، دو آموزشگاه سینمایی، 227 فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی و هنری، 64 آموزشگاه آزاد هنری، 407 کانون فرهنگی هنری مساجد با 61 هزار و 523 عضو و 14 مجتمع فرهنگی هنری در استان همدان فعال است و از مجموع هزار و 400 عضو صندوق اعتباری حمایت از هنرمندان و نویسندگان، 996 نفر از مزایای بیمه استفاده می‌کنند.

25 پروژه عمرانی در حوزه فرهنگ و هنر در همدان در حال اجرا است

وی در خصوص پروژه‌های عمرانی در حال اجرای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان نیز بیان کرد: در حال حاضر 25 پروژه عمرانی در حوزه فرهنگ و هنر در حال اجرا است که 9 پروژه دارای پیشرفت بالای 80 درصد است.

وی در خصوص جلسات شورای فرهنگ عمومی در استان همدان نیز گفت: در 9 ماه اول سال جاری 48 جلسه شورای فرهنگ عمومی، 21 جلسه کمیته قرآنی و 25 جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در استان همدان برگزار شده است.

بیات با بیان اینکه هزار و 401 دانشجو در حال حاضر در مراکز دانشگاهی علمی کاربردی فرهنگ و هنر استان همدان مشغول به تحصیل هستند از انجام رایزنی‌ها برای راه اندازی رشته های تحصیلات تکمیلی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در این دانشگاه خبر داد.

وی اظهار کرد: ابتدای سال جاری رتبه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در حوزه عملکرد خبری 27 بود که اکنون به رتبه چهارم در کشور رسیده و با برنامه ریزی‌ها و فعالیت‌های انجام شده ارتقا خواهد یافت.

12 برنامه مهم فرهنگی و هنری در استان همدان برگزار می‌شود

وی با بیان اینکه تا پایان سال جاری نیز 12 برنامه مهم فرهنگی و هنری در استان همدان برگزار می‌شود، افزود: هفدهمین جشنواره بین المللی شعر فجر استان همدان، پانزدهمین جشنواره موسیقی فجر، یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر و دومین جشنواره مشاعره ادبی استان بزودی برگزار خواهد شد.

وی گفت: برگزاری همزمان جشنواره بین المللی فیلم فجر در همدان، برگزاری جشنواره عکس با موضوع پیشگیری از اعتیاد، افتتاح 12 مرکز خانه‌های فرهنگ دیجیتال، برگزاری جشنواره ادبی استان، برگزاری کارگاه آموزشی داستان نویسی، جلسه نقد و بررسی کتاب‌های شش ماه اول سال، تهیه و تدوین بسته‌های فرهنگی مرتبط با فعالیت‌های اجرایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری نمایشگاه‌های متعدد آثار فرهنگی و هنری از جمله مهمترین برنامه‌هایی است که تا پایان سال جاری در حوزه فرهنگ و هنر همدان انجام می‌شود.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان نیز در ادامه این نشست بیان کرد: دو برنامه ریزی عمده شامل افزایش مراکز فرهنگی و ساماندهی و ارتقا این مراکز و اجرای برنامه‌های متنوع و شاد فرهنگی و هنری در دستور کار است.

شورای اسلامی شهر همدان در راستای ساماندهی آرامگاه شاعران همکاری کند

هادی فیض منش اظهار داشت: شورای اسلامی شهر همدان باید در راستای ساماندهی آرامگاه شاعران و بزرگان فرهنگ و ادب این سرزمین، ساماندهی و افزایش دکه‌های مطبوعاتی و برگزاری همایش‌های مفاخر همدان اداره ارشاد را یاری و در برنامه‌های بین المللی مشارکت بیشتری داشته باشد.

وی گفت: با توجه به تجربه موفق اجرای نمایش‌های خیابانی در طول برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در سطح شهر و پارک‌های همدان، می‌توان با انعقاد تفاهم نامه ای، سکوهای ویژه اجرای تئاتر خیابانی را در پارک‌ها و فضاهای باز شهر احداث کرد.

فیض منش افزود: ایجاد بازارچه و جمعه بازار کتاب با مشارکت شهرداری و شورای شهر همدان و تقویت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد برای ایجاد مراکز منسجم محله‌ای از اقداماتی است که می‌توان در راستای ترویج فرهنگ مطالعه انجام داد.

موزه هنرهای معاصر در تپه مصلای همدان احداث می شود

معاون اداری مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان نیز در ادامه از پیشرفت 35 درصدی روند احداث موزه هنرهای معاصر در تپه مصلای همدان خبر داد و گفت: احداث تالار بزرگ شهر با پلاتو‌ها و سالن‌های سینمایی در تپه مصلا در مساحت هشت هزار متر مربع، از دیگر پروژه‌های بزرگ ملی این اداره کل است که انتظار می‌رود شهرداری همدان در خصوص صدور پروانه ساختمان و عوارض برای ساخت این پروژه‌های ملی همکاری کند.

حمید عالم‌شناس افزود: در خصوص احداث پردیس سینمایی در همدان توافق نامه واگذاری زمینی توسط مسکن و شهرسازی در محل چهار راه میدان بار همدان در سال 87 امضا شد که تاکنون محقق نشده است.

وی اظهار کرد: پروژه‌های گسترش دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر همدان، پردیس سینمایی و تالار بزرگ شهر با موانعی رو به رو شده که در صورت همکاری شهرداری و شورای شهر این موانع رفع خواهد شد.