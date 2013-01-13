نیاز فعلی شهریار وقف در حوزه بهداشت و درمان است/ ثبت 5 وقف جدید طی سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد موسوی عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته وقف برگزار شد، ضمن گرامیداشت این هفته، بر لزوم نهادینه شدن هرچه بیشتر این سنت حسنه در جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: یکی از سنن بسیار پسندیده و تاکید شده در دین مبین اسلام، سنت حسنه وقف است که با توجه به ظرفیت و کارایی آن در رفع پاره ای از نیازهای جامعه، از جایگاه و امیتاز ویژه ای برخوردار است.

این مسئول به مصادیق بیشمار وقف اشاره کرد و گفت: کارکردهای عمل نیک وقف بسیار متنوع و نامتناهی است بطوریکه در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، درمانی، آموزشی و... کاربرد دارد و افراد خیر می توانند با وقف بخشی از اموال خود در هر یک از این عرصه ها اعم از ساخت مساجد، مدارس، مراکز درمانی، این سنت پسندیده نبوی و علوی را احیا کنند.

کشور هم اکنون به موقوفات هدفمند در حوزه اقتصادی نیاز دارد

وی عنوان کرد: یکی از مصادیق وقف در شرایط امروز کشور، حوزه اقتصادی است، با توجه به تهدیدها و تحریمهای دشمن در این حوزه و لزوم حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی، وقف کارخانه، ایجاد مسکن و ... از جمله موارد موقوفات هدفمند حوزه اقتصادی است که منجر به اشتغالزایی و تامین نیاز جوانان خواهد شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهریار در ادامه یادآور شد: هم اکنون بسیاری از بیمارستانها و مراکز درمانی، مساجد، مدارس و موسسات آموزشی در سطح کشور وقفی هستند، اما باید با فرهنگسازی و اطلاع رسانی به مردم، موقوفات را به سایر عرصه های مورد نیاز کشور از جمله کمک به دانش آموزان بی بضاعت، تامین مسکن زوجهای جوان، اشتغالزایی و.. نیز گسترش داد.

شهریار با وجود 459 موقوفه از جایگاه ویژه ای در استان برخوردار است

این مسئول بیان کرد: یکی از نیازهای جامعه امروز کمک به حوزه های علمیه است که این نهادها بتوانند با تربیت و تعلیم طلاب به ترویج و توسعه هرچه بیشتر فرهنگ دینی و مذهبی در کشور بپردازند.

حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه یکی از مولفه های فرهیختگی در هر منطقه ای، تعداد موقوفات آن است، افزود: در حال حاضر در شهریار 459 موقوفه وجود دارد که با مقایسه آمار این شهرستان و سایر مناطق استان تهران، شهریار از لحاظ وسعت، کمیت و کیفیت موقوفات در استان تهران از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

ثبت 5 وقف جدید در شهریار طی سال جاری

وی اظهار داشت: طی سالجاری تعداد پنج وقف جدید در شهرستان شهریار ثبت شده است که برجسته ترین آنها موقوفه درمانگاه هاشمی علیا در روستای دینارآباد بوده است، که در این راستا خیر، تمام مراحل خرید زمین، ساخت و تجهیز درمانگاه را بر عهده داشت، این مرکز درمانی چندی پیش افتاح شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.

نیاز فعلی شهریار؛ وقف در حوزه بهداشت و درمان است

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهریار در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر نیاز شهرستان برای وقف جدید، عنوان کرد: با توجه به سرانه امکانات و خدمات درمانی در شهریار و کمبود این مراکز نسبت به جمعیت موجود، در حال حاضر نیاز شهرستان برای وقف جدید، در حوزه بهداشت و درمان است.

حمایت مسئولان ارشد شهریار از موقوفات، زمینه ساز بهره وری هرچه بهتر از این اموال شد

این مسئول ضمن تقدیر از حمایت همه جانبه مسئولان ارشد شهریار از موقوفات این شهرستان، متذکر شد: مسئولان ارشد شهریار اعم از ائمه جمعه و فرماندار، درک بسیار بالایی از وقف دارند و با حمایت بجا و تعامل مثبت با این اداره، نقش بسیار موثری در احیا و بهره وری بهتر موقوفات ایفا کرده اند.

وی گفت: تبیلغ و ترویج سنت حسنه وقف یکی از وظایف مسئولان اداره اوقاف است که در این راستا طی هفته وقف فرصت مناسب و مغتنمی جهت اطلاع رسانی همگانی و فرهنگسازی در جامعه فراهم می شود و باید از این فرصت به نحو مطلوبی بهره برد.