لزوم نوآوری در برنامه‌ های دهه فجر ورامین/ کلنگ زنی ورزشگاه پنج هزار نفری

به گزارش خبرنگار مهر، نشست ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ظهر یکشنبه با حضور حجت ‌الاسلام سید محسن محمودی رئیس ستاد دهه‌ فجر انقلاب اسلامی شهرستانهای استان تهران، محسن منصوری فرماندار شهرستان ورامین و رؤسای اداره ‌ها و نهادهای این شهرستان و مسئولان کمیته‌ های 18 گانه ستاد دهه ‌فجر در فرمانداری ورامین برگزار شد.

باید دین خود را به اسلام و انقلاب ادا کنیم

رئیس ستاد دهه‌ فجر انقلاب اسلامی شهرستانهای استان تهران در این نشست با اشاره به حساسیتهای دهه مبارک فجر گفت: باید سعی کنیم دین خود را به اسلام و انقلاب ادا کنیم، حضور مردم همواره پشتوانه اصلی انقلاب اسلامی بوده و خواهد بود بنابراین زمینه ‌سازی برای حضور اقشار مختلف در مراسم‌ این دهه به ‌ویژه راهپیمایی دشمن شکن 22 بهمن می ‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد.

حجت ‌الاسلام سید محسن محمودی افزود: در 9 دی‌ ماه 88 که مردم آن حماسه باشکوه را خلق کردند، تیر خلاص بر پیکر دشمنان را در راهپیمایی باشکوه 22 بهمن وارد کردند، امروز هم در این مقطع حساس، راهپیمایی 22 بهمن خنثی ‌کننده تمام توطئه ‌های انتخاباتی دشمن خواهد بود، این دو انتخابات آینده کشور بسیار حائز اهمیت است.

دشمن همواره در حال توطئه علیه نظام است

امام جمعه موقت ورامین با اشاره به ظرفیتها و توانمندی دستگاه‌ ها و کمیته‌ های ستاد دهه‌ فجر اضافه کرد: باید نوآوری در طراحی و اجرای برنامه‌ ها وجود داشته باشد، دشمن همواره در حال توطئه علیه نظام است، باید ظرفیتهای خود را به کار بگیریم تا خروجی مطلوبی داشته باشیم، برنامه‌ ها منسجم باشند و حداکثر تا اول بهمن‌ ماه به ستاد اطلاع داده شوند.

وی با تأکید بر اهمیت کودکان و آینده ‌سازان جامعه گفت: برنامه‌ های این ستاد بیشتر برای بزرگسالان بوده در حالی که آینده نظام و انقلاب را کودکان می‌ سازند از آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری، بهزیستی و تمام دستگاه‌ های مرتبط استدعا دارم، نقش کودکان در برنامه‌ های امسال را پررنگتر کنند.

حجت‌الاسلام محمودی با اشاره به شعار سال گفت: باید از صنعتگران و تولیدکنندگان برتر و برجسته تقدیر شود، یکی از برنامه ‌های مهم در دهه مبارک فجر باید الگوسازی از این افراد موفق و ارائه به جامعه باشد.

وی در پایان ضمن تأکید بر نقش اساسی مساجد در پیروزیانقلاب اسلامی ادامه داد: در تمام مساجد برنامه های جشن و برنامه های تبیینی برگزار می شود، 10 مسجد نیز در این دهه برنامه های محوری با حضور مسئولان شهرستان دارند، تکبیر شب 22 بهمن هم که از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی است باید از بلندگوی مساجد پخش شود.

فرماندار شهرستان ورامین نیز در این جلسه با کم نظیر خواندن برنامه های تبلیغی شهرستان ورامین در سطح کشور، گفت: باید این مسیر را حفظ و تقویت کنیم، برنامه های خوبی ارائه شده است، تلاش کنیم همه این برنامه ها اجرایی شوند.

دهه فجر فرصتی برای بازخوانی راه مبارزات انقلابی

محسن منصوری دهه فجر را فرصتی برای بازخوانی و بازبینی راه مبارزات انقلابی پیش از انقلاب و در 34 سال پس از آن خواند و تصریح کرد: در دهه فجر در مورد همه داشته های خود صحبت می کنیم و به تبیین کارآمدی نظام در 34 سال پیروزی می پردازیم، اگر مسیر انقلابمان ناکارآمد بود، رویمان نمی شد مراسم بگیریم، اما بحمدالله امروز با سربلندی از دلایل کارآمدی نظام صحبت می کنیم.

وی با بیان اینکه دهه فجر یک جشن بزرگ ملی و انقلابی و متعلق به مردم است، افزود: هرجا مردم پای کار باشند، خروجی خوب خواهد بود، در یادواره های باشکوه شهدا چند اداره باید پای کار باشند تا یک یادواره این چنینی برپا شود، اما مردم خود می آیند و بسیار باشکوه و با عظمت یاد شهدایشان را گرامی می دارند و در دهه فجر هم باید لایه های مختلف مردم را مجری برنامه ها کنیم تا خروجی کار مطلوب باشد.

کلنگ زنی ورزشگاه پنج هزار نفری ورامین

فرماندار شهرستان ورامین سپس به افتتاح چندین پروژه عمرانی در دهه فجر اشاره کرد و گفت: به برکت این ایام برخی از پروژه های دستگاه های اجرایی افتتاح می شود و کلنگ برخی پروژه ها به زمین می خورد که یکی از بزرگترین این پروژه ها کلنگ زنی ورزشگاه پنج هزار نفری است که پیمانکار آن هم انتخاب شده و 820 میلیون تومان اعتبار هم در حال حاضر موجود است.

وی نهادینه شدن یادواره کل شهدای منطقه را خواستار شد و از کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر خواست برای برگزاری این یادواره در سالهای گوناگون از تمام ظرفیت خود بهره برد.

منصوری با اشاره به اینکه چند سالی است، فعالیتهای فرهنگی روستاها رونق خاصی گرفته است، عنوان داشت: در هفته دولت، دفاع مقدس، دهه فجر و دیگر مناسبتها برنامه های باشکوهی توسط شوراهای روستا، دهیاریها و پایگاه های بسیج به اجرا در آمده است.