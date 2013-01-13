به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در برنامه گفت و گوی ویژه خبری امشب که ساعت 22:45 از شبکه 2 سیما به روی آنتن خواهد رفت، مستندات حقوقی و ضرورت اجرای آن از سوی دولت تبیین خواهد شد.

در این برنامه عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی حضور خواهند داشت.

مصوبه مهر آفرین با وجود اینکه پس از ابلاغ از سوی دولت مورد کم لطفی و جوسازی برخی قرار گرفت، اما دولتمردان بر ضرورت اجرای آن در شرایط کنونی که بیش از 80 هزار کارمند از کار دولتی فارغ و تعداد زیادی در حال بازنشسته شدن هستند تاکید کرده و بر قانونی بودن آن اصرار دارند لذا برنامه امشب گفت وگوی ویژه خبری برای مردم عزیز فرصت مناسبی است تا به نقطه نظرات طرفین گوش فرا داده و خود قضاوت کنند.