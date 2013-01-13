نوجوانان ایران به مقام هشتم دست یافتند/ بازاج بهترین بازیکن شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال نوجوانان (زیر 17 سال) ایران و جوانان اسلوونی عصر امروز در دیدار برای کسب عنوان هفتمی مسابقات فوتبال جام جهانی کوچک روسیه یادبود "ولادمیر گراناتکین" - نخستین نایب رئیس روسی تاریخ فیفا - برای هم به میدان رفتند که ایران با شکست 3 بر یک در این بازی به عنوان هشتمی این تورنمنت دست یافت.

در نیمه نخست یوسف سیدی با یک شوت زیبا گل ایران را به ثمر رساند اما آرمین سبحانی در دقیقه 7- گل به خودی و 31 و 88 توسط بازیکن شماره 10، اسلوونی به گل‌های برتری دست یافت.

در این مسابقه احمد گوهری، امیرحسین کریمی(کاپیتان)، علی قاسمی(40- محمدرضا کاوه)، مصطفی هاشمی، یوسف سیدی، علی قلی زاده، آرمین سبحانی، ماهان رحمانی(70- علی نوری)، سعید عزت‌اللهی، محمد بازاج و حسین شعبانی(46- حسین مهربان) برای تیم ایران به میدان رفتند.

ایران در این بازی سید مجید حسینی و امیرمحمد مظلوم را به دلیل محرومیت و امیر نصر آزادانی را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت. به این ترتیب اسلوونی در جام جهانی کوچک هفتم و ایران هشتم شد.

همچنین کمیته فنی رقابتهای جام جهانی کوچک روسیه محمد بازاج بازیکن شماره 8 تیم فوتبال نوجوانان ایران را به همراه بازیکن شماره 10 تیم اسلوونی، به عنوان بهترین بازیکنان این مسابقه انتخاب و جوایزی را هم به آنها پرداخت کرد.