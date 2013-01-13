  1. ورزش
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۲۸

جام جهانی کوچک - روسیه/

نوجوانان ایران به مقام هشتم دست یافتند/ بازاج بهترین بازیکن شد

نوجوانان ایران به مقام هشتم دست یافتند/ بازاج بهترین بازیکن شد

تیم فوتبال نوجوانان (زیر 17 سال) ایران با شکست برابر جوانان اسلوونی به عنوان هشتمی تورنمنت فوتبال جام جهانی کوچک روسیه دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال نوجوانان (زیر 17 سال) ایران و جوانان اسلوونی عصر امروز در دیدار برای کسب عنوان هفتمی مسابقات فوتبال جام جهانی کوچک روسیه یادبود "ولادمیر گراناتکین" - نخستین نایب رئیس روسی تاریخ فیفا - برای هم به میدان رفتند که ایران با شکست 3 بر یک در این بازی به عنوان هشتمی این تورنمنت دست یافت.

در نیمه نخست یوسف سیدی با یک شوت زیبا گل ایران را به ثمر رساند اما آرمین سبحانی در دقیقه 7- گل به خودی و 31 و 88 توسط بازیکن شماره 10، اسلوونی به گل‌های برتری دست یافت.

در این مسابقه احمد گوهری، امیرحسین کریمی(کاپیتان)، علی قاسمی(40- محمدرضا کاوه)، مصطفی هاشمی، یوسف سیدی، علی قلی زاده، آرمین سبحانی، ماهان رحمانی(70- علی نوری)، سعید عزت‌اللهی، محمد بازاج و حسین شعبانی(46- حسین مهربان) برای تیم ایران به میدان رفتند.

ایران در این بازی سید مجید حسینی و امیرمحمد مظلوم را به دلیل محرومیت و امیر نصر آزادانی را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت. به این ترتیب اسلوونی در جام جهانی کوچک هفتم و ایران هشتم شد.

همچنین کمیته فنی رقابتهای جام جهانی کوچک روسیه محمد بازاج بازیکن شماره 8 تیم فوتبال نوجوانان ایران را به همراه بازیکن شماره 10 تیم اسلوونی، به عنوان بهترین بازیکنان این مسابقه انتخاب و جوایزی را هم به آنها پرداخت کرد.

کد مطلب 1789924

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