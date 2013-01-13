پیشکسوتان تعزیه اراک تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم حاج علی اصغر کاووسی و حاج علی اصغر ناطقی دو تن از پیشکسوتان تعزیه اراک مورد تجلیل معاون امورهنری وزیر فرهنگ و ارشاد کشور قرار گرفتند.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی در این مراسم گفت: تعزیه هنری با قدمت هزاران سال است.

مصطفی مشایخی با بیان اینکه در رشد و پویایی تلاش جدی شود، اظهار کرد: غنای دینی هنر تعزیه به حدی است که باید به دنیا معرفی شود.

وی با اشاره به قدمت استان مرکزی در هنر تعزیه گفت: استان مرکزی در هنر و خلق و استقرار الگوهای فرهنگی و هنری جایگاه والایی در کشور دارد و به نوعی پایتخت مشاهیر کشور لقب دارد.

وی شرایط مذهبی و فرهنگ و اعتقاد محوری شیعه را از دلایل رشد فرهنگ و اشاعه هنرهای مذهبی سنتی خواند و ادامه داد: در کنار این ها هنرهای سنتی پهلئوانی و معرکه گیری ، پرده خوانی، نقالی نیز رواج یافته است.

مشایخی با اشاره به قدمت تعزیه در اراک گفت: تعزیه اراک به دلیل سیار بودندارای اهمیت بوده است و وجود نسخه های کهن مشهور به نسخه میرانجم و وجود پیشکسوتان ملی و بین المللی در اراک از جمله عوامل جایگاه رفیع تعزیه اراک است.



