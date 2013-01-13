816 میلیون برگه سهم و حق تقدم در بورس تهران معامله شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات روز یکشنبه بورس اوراق بهادار تهران، شاخص کل 344 واحد افزایش یافت و در رقم 37 هزار و 786 واحد متوقف شد.

همچنین در نتیجه داد و ستدهای امروز معامله گران 816 میلیون برگه سهام و حق تقدم را جا به جا کردند که ارزش این مبادلات بیش از 368 میلیارد تومان بود. این معاملات در 30 و هزار و 324 نوبت انجام شد و نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته، رشد حجم و ارزش را به همراه داشت.

بر اساس افزایش حجم و ارزش معاملات بورس، ارزش روز بازار نیز با رشد مواجه شد و به عدد 172هزارمیلیارد تومان رسید. شاخص کل در این روز متاثر از رشد قیمت نمادهای هلدینگ پارسیان، سرمایه گذاری غدیر، گل گهر، چادرملو، پتروشیمی پردیس، ملی مس و سرمایه گذاری معادن و فلزات که بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند، به رقم 37 هزار و 786 رسید.

شاخص صنعت نیز با رشدی 328 واحدی رو به روشد. همچنین شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 242 و 772 واحد صعود کردند. از 816 میلیون برگه سهمی که امروز در بازار معامله شد، بیش از 155 میلیون برگه سهم متعلق به نمادهای هلدینگ پارسیان، بانک صادرات، فولاد مبارکه، ملی مس، سرمایه گذاری معادن و فلزات، سرمایه گذاری غدیر و مپنا بود.