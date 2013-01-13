تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام شهرهای استان مرکزی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر روز یکشنبه در همایش شهرداران در سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری افزود: شهرداران بایددر ساماندهی بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی و معماری شهری به کیفیت ساخت و سازها نظارت ویژه داشته و در عمران و آبادانی شهر ها بیشتر تلاش کنند.

وی خدمت به مردم را مهمترین وظیفه مسئولان عنوان کرد و افزود: اجرای این طرحهای شهری باعث اعتماد بیشتر مردم به انقلاب و نظام اسلامی می شود.

اجرای 937 طرح عمرانی در شهرهای استان

در ادامه علی اکبر شعبانی فرد استاندار مرکزی نیز با اشاره به اجرای 937 طرح عمرانی در شهرهای استان گفت : شهرداری ها باید ضمن اولویت بندی نیازهای شهروندان تا پایان سال 70 درصد طرح های اجرایی را به اتمام برسانند.

هوشنگ بازوند معاون عمرانی استاندار مرکزی نیز اعتبارات کل شهرداری های استان را در سال جاری 2 هزار و 970 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت : 49 درصد این اعتبارات معادل یک هزار و 460 میلیارد ریال به طرح های عمرانی اختصاص یافته که باید این اعتبارات تا پایان سال مالی که تیرماه سال 92 است تخصیص یابد.

شهرداری ها به عنوان زمینه ساز حضور بیشتر شهروندان در انتخابات 92

معاون سیاسی امنیتی استاندار نیز در جمع شهرداران استان با اشاره به در پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی از شهرداری ها به عنوان زمینه ساز حضور بیشتر شهروندان در انتخابات 92 یاد کرد.

ابوالقاسم نصرالهی ادامه داد: مدیران تیزبین حوزه شهری استان در انتخابات گذشته درایت، سلامت و بی طرفی خود را ثابت کرده اند و در انتخابات پیش رو نیز باید نهایت دقت را در امانتداری آرای مردم و برگزاری انتخابات پرشور و سالم به کار گیرند.

اولویت دهی به طرح های ضروری ، توجه به زیباسازی و رسیدگی به وضعیت مبلمان شهری ، حفظ بناهای تاریخی و اماکن گردشگری و فراهم کردن رفاه شهروندان از دیگر مباحث مطرح شده در این همایش بود.

همچنین مقرر شد شهرداری ها به تمامی ساختمان ها و یا واحدهای مسکن مهر مشروط به اتمام نمای ساختمان پایان کار اعطاء کنند.