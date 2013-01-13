سوگواره ملی تعزیه اراک پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر سوگواره در این مراسم گفت: نظر به توانمندی هنرمندان استان مرکزی و پیشینه برگزاری این سوگواره در اراک میزبانی دومین سوگواره ملی تعزیه به اراک داده شد.

مهدی قاسمی افزود: فراخوان سوگواره به تمامی اداره کل ارشاد استان ها اعلام و در نهایت 14 گروه از 11 استان برای شرکت در سوگواره انتخاب شدند.

وی با بیان اینکه استان مرکزی با سه گروه در این سوگواره حضور داشت، اظهار کرد: استان های البرز، قزوین، تهران، البرز، گیلان، کرمان، فارس، خراسان شمالی، قم و بوشهر استان های حاضر در این سوگواره بودند.

در پایان برگزیدگان به شرح زیر اعلام شدند و تندیس سوگواره ، لوح تقدیر و جایزه نقدی را از آن خود کردند:

رتبه اول "بچه خوان" محمد حسین انصاری و محمد اسماعیل قدیری برای تعزیه دو طفلان مسلم(ع) از اراک، رتبه اول " زنانه خوان" به رضا نصراللهی برای تعزیه متوکل عباسی از قم، رتبه اول "امام خوان" به رضا حیدری برای تعزیه امام حسن(ع) از تفرش، رتبه اول" شهادت خوان" به حسن زمانی برای تعزیه حضرت ابالفضل(ع)از قزوین، ورتبه اول" مخالف خوان (تخت)" به طور مشترک به حسین حیدری برای تعزیه شاهچراغ از تهران و امیر حدادی برای تعزیه امیرکبیر از اراک و رتبه اول "مخالف خوان سرپا"به منصور تقدسی برای تعزیه متوکل از قم و محمد صمدیان برای تعزیه امیرکبیر از اراک رسید.

همچنین در بخش موسیقی سید حسن میرابراهیمی از قم و عباس حیدری از تفرش به طور مشترک مقام اول موسیقی را کسب کردند.

همچنین هیئت داوران گروه های مجلس شهادت امام حسن(ع) از تفرش به سرپرستی یوسف شاه حسینی و مجلس امیرکبیر از اراک به سرپرستی مهدی دریایی و مجلس شهادت ابالفضل (ع) از قزوین را به عنوان گروه های برگزیده معرفی کردند.

